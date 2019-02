Grav accident rutier în Timiș. O femeie a murit, iar o fetiță de cinci ani a fost rănită

O femeie în vârstă de 65 de ani a murit, iar o fetiță de cinci ani a fost rănită, vineri, în urma unui accident rutier petrecut în localitatea Săcălaz, din județul Timiș, în care au fost implicate două mașini, transmite corespondentul Mediafax.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție Timiș, un bărbat de 40 de ani a condus o mașină pe o stradă din localitate, iar la o intersecție nu a acordat prioritate unui autoturism care circula regulamentar, la volanul căruia se afla o femeie de 49 de ani.

În urma impactului, o femeie în vârstă de 65 de ani a murit, iar o fetiță de cinci ani a fost rănită, fiind transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Ambele erau pasagere în mașina care circula regulamentar.

“În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă”, a arătat IPJ Timiș.

Cei doi șoferi au primit îngrijiri medicale la fața locului și au refuzat transportul la spital.

