Greșeala care l-a ruinat pe Irinel Columbeanu. A recunoscut acum, după ce rana s-a vindecat: „Am suferit mult”

În urmă cu mai mulți ani, Irinel Columbeanu ținea prima pagină a ziarelor și ieșea în evidență datorită averii impresionante și a partenerelor cu mult mai tinere pe care le avea. Lucrurile au mers foarte bine în viața afaceristului încă din copilărie, însă, recent, fostul soț al Monicăi Gabor a cunoscut declinul. Acesta și-a pierdut averea, iar, în prezent, duce o viață modestă. Abia acum, Irinel Columbeanu a dezvăluit care a fost greșeala care l-a ruinat.

În perioada sa de glorie, Irinel Columbeanu se lăuda cu o avere impresionantă și ducea o viață plină de lux și opulență. Fostul milionar a excelat în afaceri și părea că nimic nu poate să îi oprească ascensiunea. Însă, a fost nevoie de doar un pas greșit pentru a pierde tot. Abia acum, Irinel Columbeanu a mărturisit care a fost greșeala care l-a ruinat. Se pare că totul a început cu investiția nesăbuită pe care a făcut-o în fabrica de la Târgu Cărbunești.

Și-a dorit mult să pună proiectul pe picioare, s-a lăsat purtat de val și nu a mai simțit momentul în care a trebuit să se oprească și să renunțe. De asemenea, dacă tot vorbim de alegeri neinspirate, Irinel Columbeanu a mărturisit că și candidatura la Primăria Capitalei a fost una dintre greșelile lui.

„Nu aș mai face acea fabrică pe care am făcut-o la Târgu Cărbunești. Mai ales, nu m-aș mai lăsa tentat de anumite lucruri. Încercările mele de a avea succes cu acel proiect al fabricii ar putea fi comparate cu eforturile cuiva de a împinge singur un tren. Lucru care explică și insuccesul care s-a petrecut. Nu era dat de faptul că ceea ce făceam nu funcționa sau era vreo păcăleală. A fost lipsa de fonduri, care până la urmă a generat tocarea întregii mele averi de la acea vreme. Până când s-a ajuns la ceea ce s-a ajuns.

Mesajul cărților mele și al meu personal este că Dumnezeu știe cum să te călăuzească în viață. Astfel încât să ajungi la un nivel mai înalt decât ai fost înainte ca aceste lucruri să se petreacă. Cum face, e puterea Celui de sus! Nu aș mai întreprinde acea idee total aiurea pe care am avut-o și pot să spun nebunească, de a candida la Primăria Capitalei. Nu cred că a fost o idee tocmai bună, dimpotrivă. Am avut foarte mult de suferit din cauza aceasta. Inclusiv pe planul afacerilor. Nu mi-a adus beneficii sub nicio formă. Cu siguranță este ceva care nu aș mai face și chiar regret lucrul acesta”, a declarat Irinel Columbeanu.

Visul pierdut al lui Irinel Columbeanu

Deși a fost un om de afaceri de succes, Irinel Columbeanu își dorea o altă carieră. Se pare că visul său cel mare a fost acela de a deveni actor. Însă, părinții acestuia i-au tăiat dorința de la rădăcină. Atunci când a venit vremea facultății, afaceristul înclina spre Facultatea de Teatru, dar părinții lui nici nu au vrut să audă de acest lucru. Așa că în cele din urmă i-a ascultat pe ei, îndreptându-și pașii spre Institutul Politehnic București.

„Mi-ar fi plăcut mult să fiu actor, dar părinții nu m-au susținut și nu m-au lăsat. Mi-au spus că e ceva neserios și m-au descurajat din acest punct de vedere. Așa că atunci când am dat la facultate, i-am ascultat. Am dat la ceva care părea că ar fi mai acceptabil de către societatea acelor vremuri. Aici este vorba despre Institutul Politehnic București. Ulterior, când am ajuns să lucrez unde am lucrat eu, respectiv la Camera de Comerț și Industrie a României, am regretat. La un moment dat am fost tentat să urmez ASE-ul, care m-ar fi condus poate spre alte căi”, a mai spus Irinel Columbeanu, potrivit fanatik.ro.

