Ajuns la vârsta de 66 de ani, Irinel Columbeanu nu ne-a ascuns faptul că ar fi dispus să plătească oricât pentru a știi câți ani mai are de trăit. Iar dacă ar știi când i se apropie sfârșitul, un singur lucru nu l-ar mai repeta. Mai precis, nu s-ar mai căsători! Fostul om de afaceri de la Izvorani a mai mărturisit, într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, că personal crede că există „viață dincolo de moarte” și că a făcut și cercetări ân acest sens.

Irinel Columbeanu a trecut prin două momente de răscruce, care i-ar fi putut curma viața. Este vorba despre cele două atacuri cerebrale pe care le-a suferit, ultimul recent, pe care le-a depășit însă cu bine. Fostul soț al Monicăi Gabor ne-a dezvăluit însă că niciodată nu s-a temut de moarte, pentru că „există viață dincolo de moarte”, că ar plăti să afle cât mai are de trăit și că primul lucru pe care l-ar face dacă ar fi să i se spună cu aproximație când i se apropie sfârșitul, ar fi să-și găsească o parteneră cu care să-și petreacă restul vieții.

Totodată, fostul om de afaceri ne-a mai spus că n-a crezut niciodată în instituția căsătoriei și că nici măcar părinții săi nu au reușit să-i schimbe părerea, până când în viața sa a apărut Monica Gabor, cea care avea să-i devină soție și să-i dăruiască o fiică.

Ce-i lipsește cel mai mult la 66 de ani

CANCAN.RO: Ce vă lipsește cel mai mult acum, la 66 de ani?

Irinel Columbeanu: Nu cred că bănuiești răspunsul. Cel mai mult îmi lipsește o asistentă, nu una medicală, ci una care să mă ajute în ceea ce privește numeroasele probleme pe care le am pe cap. Pe unele am început să le mai și uit, să le încurc. De exemplu, mi-ar fi fost foarte utilă o doamnă, o domnișoară, care să mă fi ajutat să țin evidența tuturor lucrurilor pe care le-am discutat astăzi.

Ce așteptări are de la viitoarea parteneră

CANCAN.RO: Care ar fi profilul unei viitoare partenere?

Irinel Columbeanu: Nu ar trebui să aibă un profil de instagram, nu mă interesează acest lucru. Ci să fie o persoană deșteaptă, inteligentă, și mai ales respectuoasă cu mine, cu alți concetățeni, cu alte femei. Lista e prea lungă, dar nu vreau să se sperie nimeni.

CANCAN.RO: Este respectul cel mai important într-o relație?

Irinel Columbeanu: Da, cu siguranță e cel mai important.

CANCAN.RO: L-ați avut tot timpul de-a lungul căsniciei cu Monica?

Irinel Columbeanu: Eu l-am avut tot timpul pentru ea.

CANCAN.RO: Și invers?

Irinel Columbeanu: Întrebați-o pe Monica…

(VEZI ȘI: IRINEL COLUMBEANU, DEZVĂLUIRI DESPRE DISCUȚIILE CU MONICA GABOR. CE REACȚIE A AVUT FOSTA LUI SOȚIE DUPĂ CE I-A CITIT CĂRȚILE)

„Există viață dincolo de moarte”

CANCAN.RO: Cum vă simțiți cu sănătatea?

Irinel Columbeanu: Mă simt foarte bine, sunt foarte optimist în ceea ce mă privește, din toate punctele de vedere.

CANCAN.RO: V-a fost și vă e teamă de moarte?

Irinel Columbeanu: Nu mi-a fost niciodată teamă de moarte. Eu am niște credințe ale mele, pe care am încercat să le expun în volumele pe care le-am scris, concepțiile pe care le am eu despre viața de dincolo de moarte și despre alte lucruri convergente acestei noțiuni.

CANCAN.RO: Credeți că există viața dincolo de moarte?

Irinel Columbeanu: Da, da, sunt convins de acest lucru.

„Am făcut niște cercetări în acest sens”

CANCAN.RO: Ce vă face să credeți asta?

Irinel Columbeanu: Am făcut niște cercetări în acest sens, într-un loc unde am lucrat mai mult timp, care se numea Institutul de Biologie și Nutriția Animalelor, Balotești. Am făcut aceste cercetări în colaborare cu un prieten de-al meu, care era din lumea fotbalului, dl doctor Florin Brătilă.

Persoanele care erau subalternii mei la Oficiul de Calcul, unde eu eram director, tinerii mei cercetători, unul dintre ei un matematician de renume, s-au adunat și am făcut un fel ce cercetare, „domne, ce se întâmplă cu o persoană atunci când moare sau când se naște”. Păi lucrurile sunt destul de similare, în sensul că atunci când persoana respectivă dă ortul popii, are loc un oftat final, o expresie energetică, a cuantei ce lipsește ca energia internă a acelui organism să se desprindă de energia mediului înconjurător. La naștere e invers. Se petrece acel țipăt al noului născut, care reprezintă acea cuantă ce lipsește ca energia noului născut, să ajungă la energia mediului înconjurător, care sunt niște energii ciclice, ca niște sinusoide. De aceea, eu întreprindeam acest cercetări pentru că-mi închipuiam că dacă vom ajunge să descifrăm aceste taine ale naturii, vom putea pe baza măsurătorii, să putem prevedea, datorită ciclicitățiilor, a organismului și a mediului înconjurător, cât va trăi această persoană. Sunt convins că multă lume va da niște bani ca să știe când va muri.

(Nu rata: IRINEL COLUMBEANU ȘI-A LUAT „ADIO” DE LA FEMEILE TINERELE! CUM ARATĂ PARTENERA IDEALĂ PENTRU FOSTUL MILIONAR DE LA IZVORANI: „ÎMI DORESC PE CINEVA ÎN VIAȚA MEA!”)

Ar plăti ca să știe cât mai are de trăit

CANCAN.RO: Dumneavoastră ați da oricât ca să știți cât mai aveți de trăit?

Irinel Columbeanu: Da, aș face-o. Mi-ar plăcea, cu toate că poate s-ar duce puțin din misterul vieții și din plăcerea de a o putea trăi. Dar eu sunt așa, mai excentric.

CANCAN.RO: Dacă vi s-ar spune că mai aveți cinci ani de trăit, ce ați face mai întâi? Cum v-ați organiza viața?

Irinel Columbeanu: Aș crede că nu vor fi doar cinci ani, ci vor fi 50. Pot să vă spun și ce nu aș face. Nu m-aș mai însura încă o dată. Și ce aș face, ar fi să găsesc o persoană cu care să împărtășesc bucuria de a trăi.

CANCAN.RO: Nu vă mai vedeți mire?

Irinel Columbeanu: Categoric nu. Eu i-am sugerat lui Nicușor Stan ca în acest loc să organizeze nu numai nunți, ci și divorțuri. Și acestea pot fi un motiv de bucurie. Uneori pentru bărbați, alteori pentru femei, de la caz la caz.

(CITEȘTE ȘI: DERAPAJ GROSOLAN AL LUI IRINEL COLUMBEANU. ÎL APĂRĂ PE DAN DIACONESCU ÎN SCANDALUL CU MINORE. “NU MAI EXISTĂ VIRGINE LA 11 ANI!”)

„Divorțul a fost un moment de bucurie”

CANCAN.RO: Pentru dumneavoastră, divorțul a fost un moment de bucurie?

Irinel Columbeanu: Da, atunci când am divorțat, a fost un moment de bucurie.

CANCAN.RO: Care ar fi motivul?

Irinel Columbeanu: Pentru că divorțul a atras și o atenție deosebită din partea presei. Acest lucru cred că a torturat-o îndeajuns pe fiica mea, pe Irina. Așa că am fost bucuros, poate chiar fericit, atunci când acel bâlci a luat sfârșit.

N-a crezut niciodată în instituția căsătoriei

CANCAN.RO: De ce sunteți așa decis să nu vă mai însurați? Nu mai credeți în instituția căsătoriei?

Irinel Columbeanu: N-am crezut niciodată în această instituție. Până și părinții mei s-au ținut de capul meu, ca să reușească să mă convingă. Nu au putut, dar a reușit Monica.

CANCAN.RO: Ce n-ați mai face în acest moment?

Irinel Columbeanu: N-aș mai sta de vorbă cu presa. Mi-a ruinat multe aventuri în perspectivă, multe legături cu femei. Și nu e deloc plăcut să fii împreună cu cineva care e tot timpul în atenția camerelor de luat vederi.

„Atunci a fost momentul în care am greșit”

CANCAN.RO: Ați avut totuși și un reality show, cu acordul cuplului..

Irinel Columbeanu: Atunci a fost momentul în care am greșit. Atunci când am acceptat această propunere a prietenului meu Boby Păunescu. Avea pe atunci canalul B1. Am impresia că acest blestem, deși e mult spus, l-a ajuns și pe el.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.