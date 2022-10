O greșeală din partea medicilor a costat scump: viața unui copil. Un băiețel din Marea Britanie a murit la vârsta de 8 ani, după ce doctorii i-au spus că are un „simplu virus”, după o vizită la cabinet. De fapt, minorul suferea de o boală cruntă, chinuindu-se timp de doi ani. Iată toate detaliile mai jos, în articol.

Când Lochlan Peckham avea vârsta de 6 ani a fost dus de părinți la doctor, pentru că se simțea rău. La momentul respectiv, medicii i-au spus că micuțul are un „simplu virus” și că nu ar trebui să se îngrijoreze. Însă, „simplul virus” s-a transformat, rapid, într-o luptă pe viață și pe moarte pentru Lochlan. Băiețelul se lupta cu o tumoare cerebrală în stadiu terminal.

„Simplul virus” era, de fapt, o tumoare cerebrală în stadiu terminal

După ce Lochlan a fost dus la cabinet în 2019, a fost consultat, iar medicii le-au comunicat părinților că are un „simplu virus”, micuțul, care avea la vremea aceea 6 ani, a început să se simtă din ce în ce mai rău. Atunci, Ross și Sonia, părinții lui, au început să își ridice semne de întrebare. Lochlan nu mai mergea la școală și se simțea rău în permanență.

Deși doctorii au crezut, inițial, că Lochlan are o „răceală”, starea sa de sănătate s-a agravat. Atunci, Ross și Sonia l-au dus la Spitalul Universitar James Cook din Middlesbrough. Acolo, medicii l-au supus unei scanări RMN. Rezultatele au fost crunte: micuțul suferea de cancer. Îi spunea constant tatălui său că simte „înțepături în braț”.

Ulterior, micuțul a fost dus în Newcastle, la Spitalul de Copii Great North, unde a fost operat. La momentul respectiv, tratamentul de radioterapie a fost oprit, iar, în urma acestei situații, Lochlan a început să aibă convulsii. Apoi, a început ședințe de chimioterapie, însă, în anul 2021, s-a stins din viață.

Familia lui Lochlan se ocupă, acum, de acțiuni caritabile

Tatăl său a povestit chinurile pe care le-a îndurat Lochlan, potrivit The Mirror: „Lochlan a reușit să facă față acestui tratament, așa că medicii au decis să-și extindă tratamentul la 12 cicluri pe o perioadă de 12 luni. Din păcate, când a ajuns la sfârșitul ciclului 12, nu erau alte opțiuni de tratament disponibile și am intrat într-o perioadă în care doar am așteptat să vedem cum evoluează lucrurile, timp de șase luni.

Cu toate acestea, după trei luni, starea de sănătate a lui Lochlan s-a deteriorat, iar o scanare RMN a confirmat că tumoarea lui s-a răspândit în noi zone ale creierului. Nu existau alte opțiuni de tratament disponibile pentru el. Din nou, eram zdrobiți. De-a lungul fiecărei etape a călătoriei sale ni s-a spus întotdeauna să ne așteptăm la ce este mai rău, dar în fiecare moment Lochlan și-a arătat puterea și curajul pentru a depăși fiecare obstacol”.

Ross, tatăl lui Lochlan, se ocupă, în prezent, de acțiuni caritabile menite să îi ajute pe copii.

Sursă foto: Pixabay