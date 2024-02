Greutățile prin care Ramona Olaru a trecut înainte de a cunoaște celebritatea! Nimeni nu știa asta despre ea: „Greu e puțin spus”

Ramona Olaru se află în lumina reflectoarelor de ani de zile și este una dintre vedetele apreciate din România. Acum se bucură de celebritate și de beneficiile aduse de aceasta, însă puțini sunt cei care știu că viața matinalei de la Antena 1 nu a fost mereu așa ușoară. Vedeta a avut parte de o copilărie grea și a luptat mult pentru a ieși din mediul în care a trăit.

În fiecare dimineață, Ramona Olaru este pe micile ecrane și se bucură de o carieră de succes, însă a avut de muncit mult până a ajuns aici. Puțini sunt cei care știu că vedeta provine dintr-o familie nu tocmai înstărită și a copilărit la țară. Până la vârsta de 14 ani, aceasta nu a văzut un televizor sau o baie și a muncit din greu pentru a-și depăși condiția.

Invitată în cadrul unui podcast, Ramona Olaru și-a deschis sufletul și a vorbit despre copilăria grea pe care a avut-o. Vedeta a trăit la țară și a avut parte de o viață destul de grea, sărăcăcioasă, cu multe greutăți și multă muncă pentru un copil.

Matinala de la Antena 1 a dezvăluit că a văzut pentru prima dată un televizor la vârsta de 14 ani. Iar primul lucru pe care l-a urmărit pe micul ecran a fost chiar emisiunea pe care actualii săi colegi o făceau. A fost fascinată de ce a văzut și de atunci și-a dorit să ajungă în lumina reflectoarelor.

„Eu n-am avut televizor până la 14 ani și când am avut pentru prima dată antenă, i-am văzut pe Răzvan și Dani, erau la Național și am rămas fascinată, eram «wow, cât de tare». Mi se părea că trebuie ca eu să intru în televizor. Îmi imaginam că într-o seară o să găsesc o gaură în televizor să intru lângă ei, ai grijă ce-ți dorești, pentru că am ajuns acolo”, a spus Ramona Olaru, în podcastul lui Jorge.