Avalanșa de elevi ieșită din sălile de examen al Bacalaureatului 2023 a fost preluată, din plin, de CANCAN.RO. Astăzi a fost susțină proba a doua, iar liceeni au dat tot ce au avut mai bun pentru a-și asigura, fiecare, un viitor strălucit. Publicația noastră a chestionat tinerii, iar tema de discuție al articolului prezent se bazează pe influența pe care a avut-o greva profesorilor asupra concentrării elevilor la examenul maturității.

Părerile sunt împărțite, în schimb. Unii dintre elevii care au susținut astăzi a doua probă a examenului de Bacalaureat menționează că n-au fost absolut deloc afectați de absența de la catedră a cadrelor didactice, pe când alții și-ar fi dorit explicații suplimentare în privința anumitor exerciții. Totuși, pentru anumiți tineri „vesta de salvare” a venit din partea orelor de meditații, astfel că și-au putut rezolva nelămuririle în cadrul ședințelor particulare pentru care au scos bani grei din buzunar, așa cum dezvăluie în cadrul materialului video. În rândurile de mai jos, CANCAN.RO a adresat aceeași întrebare tuturor intervievaților, iar răspunsurile sunt de neratat.

Greva profesorilor – subiect dezbătut de elevii proaspăt ieșiți din sălile de examen

CANCAN.RO: V-a afectat greva profesorilor?

Alexandru: Nu, deloc. Noi oricum terminaserăm cu mai mult timp înainte și deja nu mai făceam ore. Făceam doar pregătire cu profesorii de la materiile de la BAC.

Andrei: Greva profesorilor m-a afectat, bineînțeles, deoarece puteam să vin să învăț aici, la școală, cu profesorii, decât să stau eu, de unul singur, să-mi bat capul acasă, nu știu ce, îmi explica profesorii aici, la liceu. Dar dacă a fost grevă, ce să faci?! Trebuie să le mărim salariile că, până la urmă, e profesorii noștri care ne educă pe noi, nu?!

Sofia: Nu neapărat. Mi-a fost puțin frică de ce se întâmplă cu oralul, într-un fel a fost bine că n-a mai trebuit să mai mergem să dăm oralul de fiecare dată că s-au echivalat și am avut timp mai mult să învățăm, dar nu știu… a fost destul de multă incertitudine și nu m-am simțit chiar liniștită.

Cezar: Da, foarte tare. Nu știam dacă mai dăm BAC-ul, dacă…

George: Păi, vă dați seama, cu, nu știu, trei săptămâni înainte ei presau acolo Guvernul să… Ne-au zis că se anulează (nr. examenul de Bacalaureat), că mai facem ore, dar noi am stat și am învățat.

Eduard: Pe o parte doar m-am enervat. Pentru că am vrut să lucrez mai mult și cu ei și să-mi explice câte ceva, doar că nu s-a mai putut. Dar, în rest, am lucrat singur, m-am corectat singur, am făcut și meditații în continuare și asta a fost perfect.

