Groaza pune stăpânire pe omenire! Boala care lovește ca ciuma și nimeni n-are o soluție!

Anual, doar în Statele Unite ale Americii mor câte 23.000 de oameni din cauza super-microbilor rezistenți la antibioticele existente deja pe piață. Acum mai apare o amenințare, de data aceasta sub forma infecțiilor cu super-ciuperci.

Super-ciuperca se numește Candida auris și se răspândește rapid la nivel global. Acest lucru a dat naștere la amenințări urgente, după cum arată Centres for Disease Control and Prevention. Prima oară când oamenii de știință au descoperit C. auris a fost în 2009, în secrețiile din urechea unui pacient din Japonia. De atunci, ciuperca s-a răspândit către multe alte țări, printre care SUA, Columbia, India și Coreea de Sud.

Primele șapte cazuri descoperite în SUA au apărut în august 2016. În mai 2017, existau deja 77 de cazuri în statele New York, New Jersey, Illinois, Indiana, Maryland, Massachusetts și Oklahoma. Cei de la CDC au analizat și oamenii care au intrat în contact cu cei infectați și astfel au descoperit alte 45 de cazuri. În prezent există 587 de cazuri confirmate de infecție cu C. auris.

De regulă, această super-ciupercă atacă oamenii care au sisteme imunitare slăbite – cum ar fi oamenii internați în spitale și cei care suferă de boli severe. Epidemii cauzate C. auris au fost observate în spitalele din întreaga lume. Spre exemplu, în Spania 41% din cei infectați au murit la 30 de zile de la diagnostic.

Oamenii de știință se tem de această super-ciupercă din cauză că aceasta pare să nu poată fi oprită cu ajutorul tratamentelor deja existente pe piață. Mai mult, pare să aibă abilitatea de a supraviețui pe diverse suprafețe (cum ar fi pereții și mobila) vreme de săptămâni întregi. Astfel, oamenii care sunt infectați de această ciupercă ajung să moară în scurt timp, din cauza faptului că nu există un tratament pentru ea.

Experții cred că apariția super-ciupercii C. auris s-ar putea datora folosirii îndelungate a pesticidelor și a altor tratamente antifungice, însă aceasta este doar o ipoteză. Pe măsură ce pesticidele și antibioticele continuă să fie folosite îndelung asupra recoltelor și animalelor, există posibilitatea ca ciupercile și bacteriile să învețe cum să rămână în viață.