Gunoierul Michael Carroll a câștigat 10 milioane de lire sterline la loto: ”Acum car cărbuni și tai lemne”

Gunoierul Michael Carroll a intrat într-o cu totul altă viață după ce biletul de loterie pe care îl cumpărase a ieșit câștigător. S-a întâmplat în anul 2002, iar fericitul câștigător avea un viitor extraordinar în față. Numai că…

Michael Carroll a reușit ”performanța” de a toca toți banii pe petreceri scandaloase și pe droguri. Cele 10 milioane de lire s-au dus ca și cum nu ar fi fost, însă câștigătorul nu are regrete.

„Car saci cu cărbuni de 50 de kilograme și tai lemne. Mi-am cheltuit cele 10 milioane de lire în doar 10 ani, iar acum nu am casă sau mașină, însă nu sunt supărat. La fel de ușor cum i-am câștigat, așa de repede am cheltuit banii”, a declarat Michael, pentru The Sun.

Cum au venit, așa s-au dus

Michael Carroll declară acum că simte din nou valoarea muncii. Iar faptul că a reușit să ”toace” 10 milioane de lire nu este atât de grav precum pare la o primă vedere.

Michael s-a mutat în Scoția pentru un nou început. Încă joacă la loterie și spune că, dacă va câștiga din nou, ”nu aș renunța la muncă doar pentru a mă ține departe de tentații. Mereu sunt întrebat cum mă simt că am pierdut atâția bani, iar eu răspund că, de fapt, nu am pierdut nimic, ci am cheltuit toți banii”.

Michael Carroll lucrează acum într-un abator și câștigă 400 de lire sterline pe săptămână.

