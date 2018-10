„Guriță”, un selecționer fericit: „Mă bucur pentru cele trei puncte!”

Cosmin Contra, selecționerul reprezentativei României, a ținut să-și felicite jucătorii pentru victoria pe care au obținut-o la Vilnius, acesta fiind primul succes al „tricolorilor” în deplasare după o pauză de doi ani.

„Din păcate nu am reuşit să gestionăm ultimele minute de joc, am permis echipei lituaniene să înscrie, sper să învăţăm din acest lucru. După care mă bucur că băieţii au avut tăria de caracter şi în ultimele minute de prelungire să înscriem golul victoriei. Asta arată că ceea ce am declarat eu că echipa României îşi doreşte să câştige fiecare meci până în ultimul minut se adevereşte. Mă bucur pentru cele trei puncte, mă bucur pentru băieţi că au reuşit să câştige împotriva unui adversar greu pe un teren care ne-a dezavantajat destul de mult. Mă consider un antrenor care cred în aceşti băieţi şi cred în schimbările pe care le fac şi le fac cu un anumit scop mă bucur că toţi cei 3 jucători care au intrat, au intrat foarte bine, au intrat cu spiritul de a ajuta echipa să câştige”, a declarat Cosmin Contra.

România a deschis scorul în minutul 13, Alex Chipciu reluând din opt metri în plasă o minge respinsă de Algis Jankauskas din faţa lui Mitriţă, reușita sa stabilind și scorul primului mitan.

Contrar cursului jocului, Lituania a reușit egalarea cu un minut înaintea finalului de joc profitând de o nesincronizare în centrul apărării lui Cosmin Contra, Zulpa a rămas singur cu portarul după o combinaţie cu Valskis şi a marcat.

Când nimeni nu mai spera, tricolorii au reuşit să marcheze golul victoriei în min. 90+3, prin Maxim, care l-a driblat elegant pe Algis Jankauskas şi a marcat cu un şut la colţul lung.

Cu cinci punctem „tricolorii” sunt pe locul 2 în clasament după Serbia care are 7 puncte după victoria pe care a obținut-o aseară în Muntenegru. Naţionala României va juca duminică ora 16:00 pe Arena Naţională cu Serbia, un meci decisiv pentru câştigarea grupei.