Hagi, după ce a ajuns lider în SuperLigă: „Dacă Farul ar avea şi bani, am fi departe!”

Gică Hagi, managerul general al formații Farul Constanța, s-a declarat „cel mai fericit din România”, după ce echipa sa a ajuns pe primul loc în SuperLigă în urma victoriei cu FC Voluntari, scor 2-1.

„Noi nu avem bani. Să nu uitaţi lucrul ăsta! Toţi din România să nu uitaţi. Clubul ăsta nu are bani. Dacă ar avea şi bani, am fi departe. Din păcate, suntem obligați să luăm jucători care nu sunt în formă. Nu avem niciun leu pentru achiziții! Factorul economic e fundamental.. Eu decid, eu iau deciziile. Dacă eu cred că trebuie sau că e bine pentru noi. De asta nu spuneţi niciunul nimic. Că am făcut schimbări de 2003, 2005 în teren. Merge, e normal … Hagi face lucruri normale, aşa. Avem cea mai bună Academie, dar nu pe vorbe, pe fapte. Vindem iar jucători, aducem alţii şi, uite aşa, muncim. N-aţi văzut ce am schimbat la pauză? S-au schimbat jucătorii, s-au schimbat lucrurile. Nu contează cum am început, contează cum am terminat, asta este filozofia mea în fotbal. Am terminat foarte bine, o victorie frumoasă”, a declarat Gică Hagi, managerul general al formației Farul Constanța.

Farul Constanța a câștigat cu 2-1 (0-1) duelul cu FC Voluntari din epilogul rundei a VI-a din SuperLigă, urcând pe primul loc în SuperLigă.

Conduși la pauză de ilfoveni cu 1-0 după reușita lui Matricardi, „rechinii” au revenit în actul secund, întorcând scorul grație golurilor marcate de Denis Alibec (min. 46) şi Larie (min.80- pen.).