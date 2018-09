Hagi fericit după ce Viitorul urcă pe loc de play-off în Liga I: „Am obținut o victorie meritată!”

Gică Hagi, managerul general al formației Viitorul Constanța, s-a declarat mulțumit de victoria pe care elevii săi au obținut=o în duelul din epilogul etapei a VIII-a a Ligii I cu FC Hermannstadt, scor 1-0 (1-0).

Partida a fost decisă de Ianis Hagi, care a punctat din penalty în minutul 28.

„Având în vedere că am avut atât de mulți jucători plecați la lot, sunt mulțumit. A fost un meci bun, serios din partea noastră. Știam că întâlnim o echipă omogenă, care joacă bine ca grup. Puteam fi mai clari în atac, dar am făcut și lucruri bune. E o victorie meritată și e foarte important că am legat două victorii la rând. Îți vine încrederea, astfel. Eu am încredere în toți jucătorii, o să aibă spații să joace toți. Sunt multe lucruri bune în spate, o să vină și alți jucători în prim plan. Eu le văd, voi nu. Nu uitați că atacul meu e format din doi jucători de ’99 și unul de ’98. Și am un alt mijlocaș central de ’99. Ianis crește, îi place foarte mult să se antreneze în fiecare zi. Și el, și Băluță. Vă dați seama că au fost puțin obosiți după meciurile naționalei, dar am mare încredere în ei”, a declarat Gică Hagi, managerul general al Viitorului.

Deși obținut la limită, succesul a fost suficient pentru ca trupaaa lui Gheorghe Hagi să-și atingă obiectivul în acest meci și să urce pe loc de play-off în Liga I, Viitorul egalând la puncte CFR Cluj, ambele având 13 puncte după 8 runde, și fiind la două lungimi în spatele liderului FCSB.