Halep, victorie muncită cu Hercog la Miami: „A fost un meci dificil, ea a jucat incredibil!”

Jucătoarea de tenis Simona Halep, locul 3 WTA a reuşit să o elimine pe Polona Hercog, în faţa căreia s-a impus cu 5-7, 7-6, 6-2 în turul al trielea al turneului Miami Open în fața slovenei Polona Hercog și continuă cursa spre fotoliul de lider mondial pe care poate ajunge în cazul în care își adjudecă turneul american.

„A fost un meci dificil, ea a jucat incredibil. Amândouă ne-am ridicat nivelul şi pe final am jucat mult mai bine decât la început. Această victorie înseamnă mult, faptul că am stat în meci şi am alergat ca o nebună timp de trei ore mă face fericită şi îmi dă încredere. Mi-am găsit ritmul din nou, faptul că nu renunţ la vreun punct îmi dă încredere. Dacă voi evolua la fel, cred că am o şansă să fiu din nou numărul unu mondial, după Miami”, a declarat Simona Halep la capătul partidei maraton pe care a câștigat-o la capătul a două ore și 45 de minute .

În optimile de finală de la Miami, românca o va întâlni pe americanca Venus Williams, care a învins-o în două seturi, scor 6-3, 6-1, pe Daria Kastkina. Scorul întâlnirilor directe dintre Simona Halep și Venus Williams este 3-3 însă în ultima confruntare, care a avut loc la Australian Open în acest an, românca s-a impus fără emoţii, scor 6-2, 6-3.

Cea mai bună performanţă a Simonei Halep la Miami Open a fost reuşită în 2015, când s-a oprit în semifinale. Pentru a redeveni numărul 1 WTA, Simona Halep trebuie să ajungă în finală, fără ca adversara sa din ultimul act să fie Petra Kvitova, sau să câştige trofeul.