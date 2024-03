Halle Berry, despre diagnosticul greșit care i-a marcat viața. Actrița, speriată de medic: ,,Este cel mai rău caz pe care l-am văzut vreodată...”

Halle Berry, în vârstă de 57 de ani, a ales să vorbească deschis despre problemele cu care s-a confruntat, din cauza unui diagnostic pus greșit. În urmă cu trei ani, celebra actriță americană a fost diagnosticată cu herpes într-o formă foarte gravă, când, de fapt, ea intrase la premenopauză.

Invitată la summitul „A Day of Unreasonable Conversation”, din Los Angeles, destinat sănătății femeilor, Halle Berry și-a deschis sufletul în fața Primei Doamne a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, și a povestit cum, în urmă cu trei ani, la vârsta de 54 de ani, a ajuns pe mâinile medicilor din cauza unor simptome care o îngrijorau. Atunci, celebra actriță a primit un diagnistic greșit, un caz extrem de grav de herpes.

La 54 de ani, Berry l-a întâlnit pe ,,bărbatul visurilor ei”, actualul partener Van Hunt. La scurt timp după ce s-au întâlnit, Berry a simțit că avea dureri mari, în urma contactelor intime cu partnerul său și a decis că trebuie să viziteze medicul pentru a afla ce se întâmplă. Cu toate acestea, ea a fost uimită când medicul i-a spus că are ,,cel mai rău caz de herpes pe care l-a văzut vreodată”.

De ce suferea, de fapt, Halle Berry

În urma diagnosticului, ea și Hunt au fost testați, dar niciunul dintre ei nu avea herpes. După multe cercetări, Berry și-a dat seama că era un simptom al premenopauzei:

„Simțeam că am lame de ras în interior. Am fugit la ginecolog și am vrut să aflu ce se întâmplă. A fost groaznic. El mi-a spus: «Ai cel mai rău caz de herpes pe care l-am văzut vreodată». Zic: «Herpes? Nu am herpes!»”, a mărturisit Halle Berry, potrivit tabloidului american People.

Ulterior, medicul a stabilit că era vorba despre premenopauză, nu de un herpes, așa cum se gândise:

,,Medicul meu nu avea cunoștințe și nu m-a pregătit, atunci mi-am zis: ”Oh, Doamne, atunci am știut că trebuie să fac o schimbare și o diferență pentru alte femei”, a mai spus vedeta, care își dorește să le încurajeze pe femei să se documenteze foarte bine despre ceea ce înseamnă premenopauza.

Superstarul de la Hollywood a fost mult timp o susținătoare pentru sănătatea femeilor și a cerut publicului, la sfârșitul conferinței, să o ajute „să schimbe modul în care societatea vede femeile în această etapă a vieții noastre”.

FOTO: Instagram