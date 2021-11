Halucinant! O mamă s-a dus la grădinița fiicei sale și a mușcat un copil

Caz șocant întâmplat în Republica Moldova, în Chinișău. O mamă s-a dus la grădinița fiicei sale și a mușcat copilul care, în urmă cu câteva zile, îi mușcase fetița.

Cu câteva zile în urmă, între Ionuț (în vârstă de 4 ani) și Anișoara (5 ani) s-a iscat o ceartă la grădiniță din cauza unei jucării pe care aceștia nu o puteau împărți, iar băiețelul a mușcat-o pe fetiță de mână.

Văzând mâna umflată a fiicei sale, mama Anișoarei a decis însuși să vină la grădiniță pentru a rezolva situația și a-i arăta lui Ionuț că mai mult n-are ce se lega de fiica ei. În dimineața următoare, când femeia de 29 de ani a dus-o pe fiica ei la grădiniță, aceasta a intrat în grupă și l-a mușcat pe băiețel de mână pentru a se răzbuna pe faptul că acesta a mușcat-o și el pe fiică-sa de mână. Femeia a fost însă prinsă de educătoare chiar în timp ce l-a mușcat pe băiat de mână, scrie moldfy.com.

„Doamne ferește, eu când am văzut-o pe nălucă chiar am încremenit sincer să vă spun. Asta nu-i femeie sănătoasă. Cum măi să vii la grădiniță și să-l muști de mâncă așa de tare pe un copil fiind că ți-a mușcat fiica de mână, tu ce tot ești un copil mic sau ce? Trebuia până la urma urmei să-mi spună mie că a deranjat-o și eu pe dânsu îl păleam cu varga la cur de față de toată grupa sau îl puneam cu genunchii goi pe cărbuni pentru câteva ore, dar chiar tare nebună trebuie să mai fii să procedezi în așa hal. Eu cred că femeia asta are nevoie de vreun psihiatru dacă sincer să vă spun” –a povestit educătoarea grupei, Zinaida Coropcean.

