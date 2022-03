Halucinant! Un bărbat din Constanța trăiește de zile bune cu cadavrul soției sale în casă

Caz uluitor în Constanța! Un bărbat a ajuns în pragul disperării și cere ajutorul autorităților. Acesta este nevoit să doarmă alături de cadavrul soției sale, deoarece nu are bani de înmormântare. Detalii șocante!

De aproximativ trei zile, viața unui bătrân din Constanța a devenit un calvar. Bărbatul este nevoit să stea în casă alături de cadavrul partenerei lui. Femeia avea probleme de sănătate și s-a stins din viață, însă din cauza lipsei de bani, aceasta nu a avut parte de o înmormântare.

Un bărbat din Constanța trăiește de zile bune cu cadavrul soției sale în casă

Îngenuncheat de durere, Alexandru Mănău a cerut ajutor autorităților pentru a-și îngropa soția, însă nu mare i-a fost mirarea când s-a lovit de indiferența și nepăsarea oamenilor legii.

Bătrânul a mai spus că, alături de soția lui, trăiau din pensia de handicap a acesteia, el neavând nici un venit. Alexandru a fost plimbat de la o instituție la alta, iar în tot acest timp soția lui zace moartă în casă:

„Când au venit cei de la Ambulanță mi-au zis că asta e tot și că trebuie s-o îngrop. Le-am spus că nu am posibilitate… Nu am nici un ban. Ea avea pensie de handicap, eu nu am nici un venit. Mi-au zis că ei nu știu… Am sunat la Poliție apoi. A venit Poliția și mi-a zis s-o îngrop. Am fost la Poliția Locală, aici, în cartier. Mi-au zis să mă duc la Casa de Pensii. M-am dus. Acolo mi-au zis că nu are pensie de la stat, că are de handicap. Am plecat”, a povestit bărbatul, potrivit replicaonline.ro.

Pe lângă durerea pricinuită de pierderea soției, Alexandru a ajuns să aibă probleme cu vecinii din cauza mirosului. Cadavrul soției se degradează cu fiecare zi ce trece, iar bătrânul a ajuns la capătul puterilor:

”M-am dus la Asistența Socială de la Delfinariu. Le-am zis că stau cu mortul în casă, că nu am posibilitate să-l îngrop. M-au trimis la Casa Mortuară. M-am dus, mi-au zis că nu o iau fără Poliție. Au venit doi polițiști de la Secția 2… Le-am zis: ce fac? Deja miroase… ce fac? Mă cert cu vecinii, îmi vin la ușă, mă ceartă. Nu știu ce să fac. S-o arunc în stradă? Ce să fac?? Ultima dată, Poliția mi-a zis să mă duc la primar. Păi de dimineață mă duc, la prima oră mă duc.. (vineri, 25 martie – n.r.) Uitați, stau aici, în casă, cu ea. Am mai dormit la un vecin”, a mai spus bărbatul.

Sursa foto: replicaonline.ro