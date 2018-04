Hanca a dat gol cu Chiajna, de ziua lui: „Este un cadou frumos!”

Sergiu Hanca a sărbătorit cei 26 de ani pe care i-a împlinit pe 4 aprilie printr-un gol în meciul cu Concordia Chijna câștigat de Dinamo cu scorul de 3-1.

„Este un cadou foarte frumos. Chiar le-am spus colegilor că voi marca, pentru că mi-a mers bine mai mereu de Paște. Mă bucură jocul pe care l-am arătat ca echipă și că am câștigat. Jocul nostru este mai bun, devenim o echipă omogenă. Am schimbat sistemul în 4-3-3, suntem mai ofensivi și se vede la meci de meci. Dan Nistor trebuie să dea de băut, că a dat trei pase de gol. Nu contează unde joc, acum am jucat mijlocaș dreapta, dar important este să-mi ajut echipa, acesta este obiectivul meu principal. Sperăm ca aceste jocuri bune să-i readucă pe fani la stadion. La ce lot avem, valoarea fiecăruia jucator în parte, eram o echipă de play-off. E clar că nu am meritat, nu am fost constanți. Ăsta este fotbalul, trebuie să muncim mai mult, să punem capul în pământ și să încercăm la anul să ajungem în play-off. Nu știu ce obiectiv vom avea în sezonul viitor. Mai am contract cu Dinamo și vreau să-mi fac treaba cât mai bine”, a declarat Sergiu Hanca, la finalul partidei.

Prin reușita din meciul cu Chiajna, Sergiu Hanca a ajuns la cota 4 în acest sezon. Hanca nu mai marcase din luna august 2017, în victoria roș-albilor cu Sepsi OSK, scor 1-0.

Dinamo București a câștigat cu 3-1 meciul din „Groapă” cu Chiajna și și-a consolidat primul loc în play-out.

Golurile partidei au fost marcate de Sergiu Hanca (min.8), Adam Nemec (min. 31) și May Mahlangu (min.48) respectiv Claudiu Bumba (min. 90+3).

În urma acestui succes, Dinamo și-a consolidat locul 1 în play-out cu 29 de puncte, „alb-roșii” fiind la patru puncte de următoarea clasată, FC Botoșani.