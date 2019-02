Hannelore face dezvăluiri! De ce a divorțat de Bogdan și care a fost relația cu ispita Andi

Hannelore și Bogdan au avut o relație cu năbădăi, după ce au participat la “Insula iubirii“, s-au căsătorit, iar la scurt timp, cei doi au decis să divorțeze. Blondina face dezvăluiri despre despărțirea de Bogdan, dar și despre ispita Andi, spune care a fost într-adevăr relația lor.

”Emisiunea la care am fost (Insula iubirii, n. red.) nu este una care să salveze vreun cuplu, ci doar să îl distrugă. Așa s-a întâmplat și cu mine și cu Bogdan. Noi ne-am căsătorit pentru că așa am simțit, după emisiune, dar am decis să divorțăm pentru că așa e mai bine pentru amândoi. Acum sunt singură, fericită și extrem de ocupată din punct de vedere profesional.

Știam ce a făcut el, știa ce am făcut eu la Insula Iubirii. Nu asta a fost cauza divorțului, pot spune că nu comunicarea a fost cauza principală a despărțirii noastre. Doar că, să mă înțelegeți, între noi erau deja prea multe probleeme. Apăreau cerutir, și nu din cauza emisiunii. Erau lucruri mărunte, dar ne certam des. Și, să fiu sinceră, o dată ce a dispărut încrederea, e greu să o mai recuperezi. Vorbim și de gelozie, da, dar din partea mea…”, a mărturisit, pentru Wowbiz.ro, Hannelore.

”Deja era o rutină și ne mai și ciondăneam toată ziua. Am decis să ne despărțim. Parcă nici nu ne mai făceam timp unul pentru celălalt. Eu lucrez, zi de zi, ore bune, fac antrenamente de dans, acum mă pregătesc de trei concursuri, nu îmi ajunge ziua… Așa că, mai bine că acum sunt singură. Deși nu vreau să spun prea multe despre divorț, vreau să spun că nu Andi a fost problema care a apărut, nu el a fost cauza. Nu, nu m-am culcat cu el. Am petrecut o noapte împreună, dar nu am făcut altceva decât să vorbim. Ne înțelegem bine, dar între noi nu e nicio relație. Și o spun cu toată tăria, nu mi-ar fi jenă să îmi asum dacă s-ar fi întâmplat ceva. Nici în emisiune nu s-a întâmplat nimic, nici după”, a mai povestit blondina.