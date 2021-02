Haos în comuna Grajduri, după ce două „prințese” blindate de aur au ajuns virale pe TikTok. Romii se războiesc pentru titlul de Miss Piranda

Romii din comuna Ghirleni au ajuns la cuțite, însă de această dată nu la propriu. De când mediul online a devenit viral, tot mai multe tinere ce provin din familii de romi se întrec în frumusețe și talent pe TikTok. Numai că vizualizările fetelor au generat dispute controversate.

Pe TikTok nu sunt diferențe legate de etnie, frumusețe, bogăție, însă toate sunt la mare căutare și mai stârnesc, din când în când, controverse. După ce bzi.ro a publicat imagini cu două tinere de etnie romă, pe adresa redacției lor au venit valuri de fotografii cu pirande, de la romii care au păreri diferite în ceea ce privește frumusețea.

Îmbrăcate în haine scumpe și cât mai accesorizate, cu blănuri naturale pe ele, machiate și pline de aur la gât, tinerele din Ghirleni se întrec în frumusețe și ajung să aibă chiar și peste 500.000 de urmăritori pe rețeaua de socializare.

Ana Maria Stănescu are 15 ani și e vedetă pe TikTok

Printre vedetele de etnie romă de pe TikTok se numără și Ana Maria Stănescu. La numai 15 ani, are jumătate de milion de urmăritori pe rețeaua de socializare și este plină de aur, motiv pentru care este tare, tare mândră.

Cu toate acestea, adolescenta are planuri mari de viitor și a mărturisit, pentru bzi.ro, că își dorește chiar să facă o facultate.

„Eu și cu verișoara mea Ana postăm tot felul de filmulețe. Am rezultate bune la școală, sunt în clasa a VII-a. Sunt foarte vizionată pe TikTok, pentru că am și lanțuri de aur la gât, de 24 de karate. Părinții mei știu ce fac, m-au lăsat să sun și la ziar. Am fani peste tot, mă vede toată planeta. Vreau să fiu influencer, să cânt, să fac vlogging. Vloggerul meu preferat este Irina Deaconescu. Eu și verișoara mea vrem să terminăm liceul și să facem și o facultate”, a spus Ana Maria Stănescu.