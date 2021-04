Harry Judd se pregătește să devină tătic pentru a treia oară! El și soția sa au făcut marele anunț

Harry Judd, mebmrul formației McFly, a venit cu vești mari pentru fanii săi. Soția acestuia Izzy este însărcinată, iar cei doi așteaptă cu nerăbdare venirea pe lume al noului membru al familiei. Cei doi mai au împreună doi copii.

Harry Judd și Izzy au făcut anunțul cel mare, cei doi se pregătesc intens pentru al treilea copil. Anunțul a fost făcut într-un interviu acordat revistei Hello! Cei doi au deja experiență, având până acum doi copii, Lola, în vârstă de cinci ani, și Kit, în vârstă de trei ani.

Harry Judd a mărturisit că nașterea fiecărui copil i-a provocat mari emoții, iar de fiecare dată abia a putut să își țină cumpătul și este sigur că sentimente similare îl vor copleși și de această dată. (CITEȘTE ȘI: ZVONURILE S-AU ADEVERIT! ANNA DUGGAR ȘI-A ANUNȚAT SARCINA. VA DEVENI MĂMICĂ PENTRU A ȘAPTEA OARĂ)

„Când s-a născut Lola, am fost o epavă, la fel s-a întâmplat și cânt a avenit pe lume Kit. Am plâns și eu. Sunt cele mai emoționante momente din viața mea.”, a declarat Harry Judd.

Soția lui Harry Jude, Covid-19 în timpul sarcini

Harry Jude și Izzy au trecut cu bine peste un moment dificil. Cei doi au fost infectați cu virusul SARS-CoV-2. Izzy a contactat virusul după ce a rămas însărcinată, lucru ce a înspăimântat-o, având în vedere că în trecut a mai pierdut o sarcină. (VEZI ȘI: LARISA UDILĂ ARE CORONAVIRUS. VEDETA ÎNSĂRCINATĂ A FĂCUT DEZVĂLUIRI CU OCHII ÎN LACRIMI)

Din fericire, virusul nu s-a manifestat violent, iar Harry Jude și soția sa sunt acum în afara oricărui pericol și se pregătesc intens pentru momentul cel mare.

„Când am aflat, am simțit panică. Cu toții trăim cu frică față de acest virus și suntem atât de atenți de peste un an, așa că a fost un șoc când am aflat, mai ales că eram și însărcinată.”, a mărturisit Izzy.

Sursa foto: David Fisher/ Rex/Shutterstock