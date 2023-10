Hâtz, Johnule! Dorian Popa a căzut de pe bicicletă și a rămas fără dinți. Copilăria influencerului a fost marcată de multe evenimente de tristă amintire

Ani la rând, Dorian Popa a dorit să țină pentru el anumite detalii legate de copilărie. Însă, în cadrul unui podcast, cântărețul și-a deschis sufletul și a vorbit nu doar despre momentele grele pe care le-a întâmpinat, ci și de evenimentele nefercite care l-au marcat. De exemplu, în perioada copilăriei, artistul a căzut de pe bicicletă, dantura fiindu-i serios afectată. A vorbit și despre alte complexe pe care le avea în perioada aceea. Detaliile se află mai jos, în articol.

Deși acum se mândrește cu dantura perfectă pe care o are, Dorian Popa a avut parte de un incident nefericit în copilărie. Când era mic, artistul a căzut de pe bicicletă și și-a spart dinții. De altfel, a povestit un episod pe care l-a trăit în copilărie, în cadrul unui interviu. S-a bucurat de o copilărie deconectată de la gadgeturi, însă nu au lipsit „năzbâtiile”.

„Eu mă consider un norocos, pentru că m-am bucurat de o copilărie afară, în spatele blocului, cu mulți copii și aer curat. Am fost un copil zăbăuc în contextul în care eram mai iresponsabil și mai inconștient de nebuniile pe care le făceam. De exemplu, am sărit o dată zece scări cu bicicleta și m-am întors acasă nu cu coastele rupte, dar extrem de vătămat și cu bicicleta daună totală”, spunea Dorian Popa pentru Fanatik.

Vezi și DORIAN POPA, IRONIZAT DE „PĂRINTELE STAND-UP-ULUI”, DUPĂ CE A FUMAT „ACCIDENTAL” DROGURI: „ÎN VIAȚA ASTA NU EXISTĂ DOAR O BERE ȘI DOAR UN FUM”

Citește și ADRIANA BAHMUȚEANU ÎL DESFIINȚEAZĂ PE DORIAN POPA, DUPĂ CE A FOST PRINS DROGAT LA VOLAN: „ASTFEL DE PAPIȚOI AR TREBUI SĂ DISPARĂ”

Dorian Popa: „Nu mi-a fost niciodată rușine să recunosc”

De altfel, Dorian Popa a povestit, în cadrul unui podcast, că a avut complexe în copilărie. Artistul în vârstă de 34 de ani a susținut că unul dintre aceste complexe era legat de greutate. Nemulțumirea au fost declanșate în școală. Însă, a reușit să treacă peste această situație, apucându-se de sport.

„Încă am complexe. Nu mi-a fost niciodată rușine să recunosc. Primul complex pe care l-am întâlnit în viață a fost legat de greutatea mea. Eu sunt tipul somatic ectomorf, metabolism care arde absolut orice îngurgitezi, maică-mea îmi spunea Somalia, ca să înțelegi ce glume putea să aibă ea. Vă dați seama, dacă ea mă făcea somalez, un copil de 7 ani ce înțelege? Bine, glumea, evident.

Nu de la mama mi-am creat complexul, complexul s-a creat la școală. Complexul de greutate l-am rezolvat imediat cu sport. Recomand tuturor celor care au complexe legate de cum arată, să se miște la sport. Fac sport singur de când mă știu”, a mărturisit Dorian Popa, în cadrul podcastului lui Damian Drăghici.

De asemenea, artistul a mai avut un complex, și anume cel al „capului deformat”. A explicat: „Am mai avut complexul «capului deformat» , pentru că eu am craniul foarte alungit la spate, și până m-am maturizat, să înțeleg că forma craniului asta este, prin liceu îmi spuneau E.T.. Și am mai avut, dar am înțeles că ăsta sunt eu, complexul nasului mare, pe care puteam să-l rezolv într-o secundă. Nu l-am mai rezolvat, pentru că între timp corpul meu s-a mărit și el și consider că sunt proporțional”.