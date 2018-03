Helmuth Duckadam, pe mâna medicilor. A fost operat de urgență. Ce a postat pe Facebook “eroul de la Sevilla”

Helmuth Duckadam s-a întors în sala de operații. Președintele de Imagine al FCSB-ului a suferit o intervenție chirugicală la Spitalul Floreasca din Capitală. Din cauza unor dureri foarte mari, i s-a schimbat cu totul genunchiul stâng.

„Trag de supărările pe care le am cu genunchiul stâng de vreo trei ani, dar, din păcate, trebuie să mă operez. Voi suferi o intervenție la genunchi pentru că am dureri foarte, foarte mari. O să-mi schimbe cu totul genunchiul. E terminat și o să-mi pună o proteză! Am tot sperat că nu o să fie nevoie de asta, dar se pare că nu e altă soluție. Trebuie să mă obișnuiesc cu ideea și să merg din nou la bisturiu”, spunea Helmuth Duckadam la finalul lunii trecute.

Helmuth Duckadam a fost operat de doctorul Gheorghe Ioan Popescu. Acesta din urmă preciza, în urmă cu ceva timp, în ce va consta internația chirugicală. „Practic, i se înlocuiește genunchiul, care este afectat de artroză. Va fi schimbat cu unul de titan”, preciza medicul.

Helmuth Duckadam, vizitat de fiică la spital

Recent, Helmuth Duckadam a suferit intervenția chirurgicală cu pricina. Totul pare că a decurs cum trebuie. Pentru că oficialul FCSB-ului a urcat pe contul personal de socializare o fotografie în care apare cu zâmbetul pe buze alături de fiica sa. “Greul a trecut… După cinci zile ne bucurăm unul de celălalt”, a scris Helmuth Duckadam în dreptul imaginii. De asemenea, fostul mare portar a urcat și două desene pe care fiica sa i le-a realizat.