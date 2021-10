Horia Brenciu, dezvăluiri despre prima sa apariţie TV. Cum arăta artistul la 21 de ani

Horia Brenciu a vorbit pe pagina sa de Facebook despre prima apariţie televizată. Mai mult, celebrul artist a publicat şi câteva fotografii de pe vremea respectivă, când prezenta emisiunea „Robongo”, o producţie cu mare succes la public. Pe atunci, Horia Brenciu avea doar 21 de ani.

Imediat după Revoluţie, în anul 1989, Horia Brenciu a prezentat, la Televiziunea Națională emisiunea ”Robingo”. Oamenii au îndrăgit formatul încă de la primele sezoane.

Aceea a fost prima apariție la TV a cântăreţului.

”Cuvintele pregătite pentru începutul emisiunii s-au evaporat brusc”

Mai mult decât atât, pe lângă poveştile despre acel moment emoţionant, artistul a publicat şi câteva imagini.

”3 octombrie 1993… Prima mea apariție oficială pe postul public de televiziune s-a produs într-o duminică, direct in prime time, acum fix 28 ani! Era Robingo, prima licența internațională din România a unui format de televiziune străin. Imi amintesc perfect că nu dormisem deloc, cu o noapte înainte, iar toate cuvintele pregătite pentru începutul emisiunii s-au evaporat brusc, imediat cum mi-am auzit numele. Aveam 21 ani. Restul e… istorie. ?”, a notat acesta în dreptul fotografiilor.

Horia Brenciu, dezvăluiri despre viaţa de familie

În cadrul unui interviu mai vechi, Horia Brenciu a vorbit despre viața de familie și despre dedesubturile din casa sa. Artistul a mărturisit că este împlinit și se bucură de fiecare moment petrecut alături de cei dragi. Horia Brenciu și Alice au patru copii, două fete ale soției sale din prima căsnicie, o fetiță, care este rodul iubirii dintre ei, și un băiețel, adoptat imediat după ce a fost născut.

Artistul a vorbit despre micuțul Toma și felul în care acesta a ajuns să facă parte din viața sa. Băiețelul a fost adoptat imediat după naștere și se simte minunat în familia din care face parte. Cei șase membrii ai casei sunt foarte uniți și se completează și se susțin reciproc.

„Alice era gravidă cu Maria, iar Andreea avea 8 ani. Când am devenit tatăl lor oficial, Maria avea 7 ani şi Andreea 15. Îmi spun şi Horia, şi tati, dar şi tato. Acum, Maria are 20 de ani, iar Andreea 28. În 2012, pe 1 noiembrie, a venit pe lume fetiţa noastră, Mina, care are 7 ani, şi dragul nostru Toma vă salută la cei 5 ani ai lui”, a spus Horia Brenciu, potrivit click.ro.

Sursă foto: Facebook