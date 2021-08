Horia Brenciu rupe tăcerea despre relația cu Mihaela Rădulescu „E prima oară când mă aflu cot la cot cu ea”

Horia Brenciu și Mihaela Rădulescu se cunosc de ani de zile, însă niciodată nu au lucrat cot la cot. Cântărețul a mărturisit că este prima dată când se înțelege cu „diva de la Monaco”.

Cei doi se completează perfect la „Masked Singer România’ pentru a-I da de gol pe concurenții mascați.

„Cu Mihaela m-am înțeles cel mai bine în sensul că amândoi suntem de la școala veche de jurnalism. Luăm un indiciu și ne ducem pe drumul ăla până la capăt. Exact ca și când am soluționa un caz de la un film polițist.

E prima dată când mă aflu cot la cot cu ea, umăr la umăr, chiar dacă unul stă în stânga și unul în dreapta mesei. E prima oară când ne înțelegem de la început până la final. N-au fost neînțelegeri înainte, dar e prima oară când colaborăm, ne înțelegem, și cred că în ultimă instanță o să-i spun lui Felix”, a declarat Horia Brenciu, în legătură cu Mihaela Rădulescu, pentru Click!

VEZI ȘI: Imagini rare cu Horia Brenciu și soția: Artistul a luat-o pe Alice Dumitrescu și au „aterizat” pe litoral

Mai mult decât atât, pe lângă emisiunea care îi leagă în momentul de față, Horia Brenciu are numeroase amintiri cu Mihaela Rădulescu. Una dintre acestea are legătură cu profesia lui de bază, cea de solist și recunoaște că i-ar plăcea să cânte, din nou, cu Mihaela Rădulescu.

„Să știi că asta am discutat. Am depănat multe amintiri pe parcursul acestor ediții de „Masked Singer” sezonul 2. S-au întâmplat multe aduceri aminte. Amintiri pe care și eu, și Mihaela le avem, având în vedere că avem mulți ani de viață publică în România.

Odată a venit Mihaela și mi-a spus că am cântat cu ea, a fost motivată să cânt cu ea. Mi-a dat toate explicațiile și video de pe Youtube. Aș mai cânta cu ea și poate Pro TV-ul va aranja să cântăm împreună de Crăciun sau de Revelion’, a mai precizat Horia Brenciu.

NU RATA: Cum arată băiețelul adoptat de Horia Brenciu! Micuțul a mers pentru prima oară cu trenul

Detectează măsti și în viața reală

„Sigur, dar viața m-a învățat, atunci când detectez o mască, să fiu conciliant. Și cel care are mască suferă o perioadă de tranziție a maturității lui, astfel că trebuie să înțeleagă și să nu poarte cu mine o mască, să fie el însuși. Iar eu am disponibilitatea de a-l aștepta. Mi s-a întâmplat de câteva ori, iar eu am avut răbdare și m-am felicitat.

Trebuie să avem răbdarea de a suporta pentru un timp, nu la nesfârșit, o mască a celui din fața noastră. Pe care respectivul și-o poate pune din emoție, din neștiință, din inocență, habar n-am’, a continuat Horia Brenciu, pentru sursa citată anterior.