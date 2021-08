Hugh Jackman a aflat rezultatele celei mai recente biopsii. Ce mesaj le-a transmis fanilor starul din X-Men

Hugh Jackman, cunoscut publicului pentru roluri absolut fabuloase, dar mai ales pentru cel al lui Wolverine din seria X-Man, a dezvăluit că a fost supus unei biopsii pentru a afla dacă are cancer. Actorul a fost diagnosticat cu cancer de piele acum câțiva ani.

Duminică, starul din X-Men a dezvăluit că rezultatele testelor sale s-au întors, dar sunt neconcludente, iar medicii vor trebui să ia o nouă probă mult mai în adâncime. Actorul în vârstă de 52 de ani a fost tratat pentru cancer de piele de șase ori în trecut.

Hugh a insistat că nu-și face griji în urma rezultatelor pentru că a fost asigurat de medicii săi că în cel mai rău caz posibil va fi vorba de un carcinom care nu este amenințător.Într-un video postat pe Instagram, Hugh a explicat: „În primul rând, vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul incredibil. Am primit atât de multă susținere în urma biopsiei la care am fost supus. Am promis că vă voi ține la curent. Rezultatele s-au întors neconcludente, ceea ce înseamnă că nu au intrat suficient de adânc când au luat proba, dar asta și pentru că sunt pe punctul de a începe filmările. Rezultatele nu îi îngrijorează. Dacă este ceva acolo, este cel mult un carcinom BCC care nu amenință, dar trebuie îngrijit”.

View this post on Instagram A post shared by Hugh Jackman (@thehughjackman)

Starul din „Reminiscence” va merge la spital pentru o nouă biopsie în câteva luni, când va termina filmările pentru cel mai nou proiect al său.