I-a dat fatala! Oana Zăvoranu, dezvăluire uluitoare: „E o prostituată!” + L-a înșelat cu peștele!

Oana Zăvoranu trece prin momente extrem de dificile pentru orice femeie ce ar ajunge în situația sa. În urmă cu câteva luni, vedeta a aflat că Alex Ashraf, încă soțul său, a cheltuit o sumă imensă pentru amanta sa. Acesta i-a făcut casă și i-a plătit operațiile estetice din banii actriței. Mai mult, recent, el a introdus actele de divorț, la judecătorie. Vedeta a făcut declarații în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, despre bărbatul cu care s-a căsătorit în urmă cu mai bine de șapte ani.

„N-ai cum ca de la o actriță să treci la o prostituată”

Deși pare greu de crezut, ei bine, Oana Zăvoranu, o actriță cunoscută, o vedetă de top, a fost înșelată cu o femeie cu moravuri ușoare, după cum susține aceasta! O tânără de aceeași vârstă cu încă soțul său, căreia acesta îi plimbă câinii și o așteaptă acasă, să se întoarcă de la Geneva, acolo unde ar lucra!

„N-ai cum ca de la o actriță să treci la o prostituată. Eu sunt bine acum, am suferit, dar mi-am dat seama de câtă trădare e vorba. I-am zis și lui, măcar dacă erai cu o femeie normală, cu o doctoriță, cu o profesoară, era altceva. Nu cu una de la bordel!

El mă mințea că nu-i nimic, că se întoarce acasă. Parșiv ca întotdeauna. Nu cred că conștientizează. E o cădere prea mare, ca de la Oana Zăvoranu să ajungi la o prostituată!

Pentru că asta e, o prostituată. Pleacă în Geneva, iar el o așteaptă acasă. O ia de la aeroport. Mai rău de atât nu se poate. E ca și când eu aș pleca cu un pește sau să-l las pe Alex că m-am îndrăgostit de-un boschetar”, a declarat Oana Zăvoranu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

A cunoscut-o pe Tik-tok

Actrița ne-a mai spus că a aflat abia prin luna iulie ce se întâmplă, exact. Ea nu și-a dat seama că Alex o devaloriza, dat fiind faptul că acesta nu lua sume mari de bani deodată.

„Nu mi-am dat seama ce făcea cu banii, el lua așa câte puțin, câte puțin, fără să-mi dau seama. Cu cine a ajuns Alex să umble…Tot timpul îl stresa că vrea să fie vedetă. El e ca într-o pușcărie acolo, trebuie să-i spună tot ce face. I-a făcut până și labioplastie… I-a făcut casă, i-a luat mașină, i-a plătit operațiile estetice. Ea nu avea nimic, nici măcar un dulap. Am aflat asta abia prin iulie.

Alex a cunoscut-o pe Tik Tok. Ea acum este plecată acolo. El o așteaptă cumințel în casa făcută pe banii mei, unde are puse camere video-audio ca la pușcărie. Fata a fost o videochatistă păguboasă, iar când l-a cunoscut pe Alex și a aflat cine e, a făcut tot posibilul să-l stoarcă de bani. Ca barbat, cum dracu să pleci tu de lângă un diamant pentru o asemenea mizerie de femeie? E rușinos. Cum tu, ca bărbat, să stai acasă și să scoți căinii aleia la plimbare, în timp ce ea se prostitutează la Geneva?”, ne-a mai spus Oana Zăvoranu.

„Am mers împreună peste ea în casă”

Alex Ashraf nu a avut și nici nu are vreo ocupație și nici vreo proprietate pe numele său. El a devenit cunoscut grație căsătoriei cu Oana Zăvoranu, cea care l-a susținut tot timpul.

„Să vedem ce o să facă acum când nu mai are ce să mulgă de la Alex, cred că e fomică mare. Am o listă cu tot ceea ce este în casa aia luat din banii mei. Mi-a făcut lista chiar el, atunci când am mers împreună peste ea în casă. Aflase că îl înșelase cu peștele și voia să se întoarcă acasă. Așa că ne-am dus de mânuță peste ea în casă. Ca să știți și voi ce am trăit eu tot timpul ăsta”, ne a mai spus Oana Zăvoranu.

