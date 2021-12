I-a fost rușine să-i spună lui Mihai Morar! Cu ce sumă mică a început Denisa Tănase mega-afacerea parfumurilor „My Geisha”

Denisa Tănase a vorbit despre cum a ajuns să facă milioane de euro pornind de la o sumă infimă! Fosta componentă ”Bambi” administrează în prezent o afacere extrem de profitabilă în domeniul parfumurilor.

„Eram confortabilă dar cam neîmplinită muzical. Eforturile dacă le depui într-o direcție nepotrivită, e foarte ușor să-ți dai seama când ești pe drumul rău și când nu. În partea asta mi s-au legat mai ușor treburile.

Eu întotdeauna am fost atrasă de zona orientală a parfumeriei. De Crăciun am plecat în Dubai. Mircea mi-a zis că putem să facem în primul an 80.000 de euro, noi am făcut 200.000 în primul an. Eu am zis ca vrea să mă păcălească, să mă impresioneze.

Noi chiar am pornit de la zero și chiar nu aveam nimic. Tu când te apuci de un astfel de proiect, trebuie să asiguri niște cantități minime, nu-ți face nimeni 100 de parfumuri și noi nu aveam cum să asigurăm aceste cantități minime, dar i-am asigurat pe ei că noi o să ajungem să să facem. De obicei nu funcționează.

Nu am pornit cu mulți bani. Mă gândesc dacă să spun sau nu. Am pornit cu 500 de euro. Eu și el chiar am început de la zero, iar creșterea profitului nostru a însemnat redistribuirea lui.”, a povestit Denisa Tănase în podcastul lui Mihai Morar.