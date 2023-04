I-a furat bărbatul Andreei Bălan și a plecat în America! Decizie neașteptată luată de George Burcea și Viviana Sposub

Viviana Sposub și George Burcea trăiesc visul american! De câteva luni, cei doi s-au mutat în Statele Unite ale Americii și au început o viață nouă! După ce a rămas liberă de contrat, șatena a dorit să facă o schimbare majoră, bineînțeles alături de partenerul său.

Viviana Sposub și George Burcea sunt nedespărțiți. Acum mai mult ca niciodată. Se pare că șatena a trecut peste pierderea suferită în plan profesional (VEZI TOATE DETALIILE AICI) și a plecat departe de București. Mutarea nu a fost una plănuită, inițial, cei doi au mers la premiera serialului „Wednesday”, unde George Burcea joacă rolul lui Lurch, majordomul familiei Addams.

Timpul pe care l-au petrecut acolo a fost suficient pentru ca cei doi să își dea seama că nu vor să se mai întoarcă în România. Timp de trei luni au locuit în New York, iar de mai bine de o lună s-au mutat în Los Angeles. Curioși să afle cum e viața lor în prezent, fanii i-au transmis fostei prezentatoare zeci de mesaje.

„Am locuit în New York timp de 3 luni. De o lună și ceva suntem în Los Angeles. Vreau să vă spun că experiența din California, de aici, este total diferită de New York. Mie mi-a plăcut foarte mult acolo, lui George nu, pentru că am prins iarna și era extrem de frig. New Yorkul este special, acele clădiri înalte, luminile, agitația, care se aseamănă, poate, cu cea din București, doar că sunt mult mai mari.

E orașul care niciodată nu doarme. La orice oră ieșeam în New York aveam ceva de făcut. Aici, în Los Angeles este totul mult mai chill. Lumea e mai relaxată, nimeni nu merge pe jos, ci cu mașina, mă mir că am găsit trotuar, că de obicei merg pe stradă. Am zis să fac în fiecare zi 10.000 de pași, dar deja am obosit”, a spus Viviana Sposub pe Instagram.

În ultima vreme, George Burcea și Viviana Sposub au decis să își țină viața personală departe de ochii curioșilor, astfel postările lor din mediul online au devenit tot mai rare.

Cu toate acestea, fostul partener al Andreei Bălan nu duce lipsă de admiratori. Actorul se bucură de un real succes peste ocean, iar datorită rolului pe care îl joacă în serialului „Wednesday” este invitat la evenimente speciale în Statele Unite ale Americii, unde să întâlnește cu fanii săi.