I-a furat iubitul celei mai bune prietene, chiar înainte să vină la Insula Iubirii! Ispita a recunoscut-o public!

Sezonul opt Insula Iubirii a adus în fața publicului noi cupluri care și-au supus relația testului din Thailanda, dar și noi ispite. Printre cele din urmă s-a numărat și o ispită care a făcut ravagii în acest sezon și care și-a exersat mâna în ale ispitirii cu doar câteva săptămâni înainte să plece în Thailanda. Aceasta a destrămat chiar cuplul celei mai bune prietene. I-a furat iubitul și nu a privit înapoi.

Printre ispitele din acest sezon de la Insula Iubirii s-a făcut remarcată Mădălina Maricuț, o tânără de 25 de ani. Aceasta a reușit să îl ispitească pe Dani Boy și l-a făcut să uite de partenera sa, alături de care a stat cinci ani. Mai mult, Mădălina l-a prins atât de tare în mrejele sale pe bărbat, încât aceștia și-au continuat poveste începută în Thailanda și după terminarea filmărilor.

„M-am combinat cu iubitul prietenei mele”

La Insula Iubirii, Mădălina a demonstrat că știe cum să cucerească un bărbat și să îl facă să uite de orice. Victimă i-a picat Daniel Ungureanu, cunoscut ca Dani Boy. Acesta nu a avut prea multe șanse în fața ispitei, iar în cele din urmă s-a lăsat prins în farmecele acesteia și a călcat strâmb.

Ei bine, se pare că Mădălina nu este străină de rolul de ispită, exersând această ipostază și în viața personală. Chiar la primul interviu la Insula Iubirii, blondina a făcut o mărturisire neașteptată. Mândră de atuurile sale și conștientă că nu mulți îi pot rezista, Mădălina i-a furat iubitul prietenei cele mai bune.

Tânără nu a ezitat atunci când a trebuit să îl cucerească pe iubitul prietenei sale, iar nici el nu i-a rezistat prea mult. Așadar, Mădălina a mers în Thailanda cu o experiență bogată în ceea ce privește destrămarea cuplurilor, căci nu este pentru prima dată când a făcut-o.

„Reporter: Tu în general desparți cupluri? Mădălina: În general nu, dar se mai întâmplă. Reporter: Când s-a întâmplat ultima dată? Mădălina: Acum trei săptămâni. Reporter: Și știai? Mădălina: Da, era prietena mea. Reporter: Wow…cum s-a întâmplat? Mădălina: Eu am vorbit cu prietenul lui cinci zile pentru că era handicapat. Mă scuzați! Și era puțin psihopat (…). Reporter: Cu prietenul prietenei tale ce s-a întâmplat? Mădălina: Păi lui îi plăcea de mine. Reporter: Și s-a întâmplat ceva între voi? Mădălina: S-a întâmplat da. M-am combinat cu iubitul prietenei mele”, a mărturisit Mădălina.

Mădălina Maricuț are 25 de ani și este una dintre ispitele feminine care a atras atenția în acest an. Tânăra a absolvit Facultatea de căi ferate, drumuri și poduri, iar în prezent este inginer constructor la un șantier de pe centura Capitalei. Însă, ispita are și o fire artistică, aceasta făcând parte dintr-o trupă de dans. Pe Insula Iubirii, Mădălina a afișat, la început, o imagine de fată cuminte, însă se pare că nu este chiar așa.

