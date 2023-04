În ediția care a rulat seara trecută, la Antena 1, jurații au luat contact cu noi concurenți. De data aceasta, au aflat povestea de viață a lui Mălin Vacariu, un tânăr în vârstă de 24 de ani din Cluj. De-a lungul anilor, a fost nevoit să facă sacrificii. Iată detaliile mai jos, în articol.

Mălin Vacariu este un tânăr în vârstă de 24 de ani din Cluj care a demonstrat că pasiunea poate conduce spre frumoasele destinații ale vieții. Pentru el, muzica a acționat precum un medicament. Este muzician, iar la Chefi la Cuțite a venit să își arate calitățile de bucătar. Le-a gătit celor trei chefi o rețetă de paste carbonara.

Primul contact pe care l-a avut pe platourile de filmare a fost cu Gina Pistol. Prezentatoarea TV a crezut că ochelarii de soare pe care îi poartă concurentul sunt parte a stilului său. Însă, a rămas surprinsă în momentul în care tânărul i-a mărturisit că este, de fapt, nevăzător.

Mălin Vacariu susține că muzica l-a salvat

În timp ce pregătea rețeta de paste carbonara, Mălin Vacariu și-a expus povestea de viață. Este toboșar și a absolvit școala de muzică. Concurentul de la Chefi la Cuțite a mărturisit că muzica a reprezentat un medicament pentru el.

„Sunt muzician, mai exact toboșar. Am făcut școala de muzică din clasa I și până în a 12-a. Mi-am dorit în viața asta să am un statut perfect normal. Pe mine muzica m-a salvat, fiindcă am putut să arăt că și cineva cu condiția mea poate să facă ceva. Și sunt foarte mândru de asta. Practic, prin ceea ce fac eu, reușesc să îi văd pe oameni. Și îi las și pe ei să vadă ce este în interior”, a povestit concurentul.

Concurentul de la Chefi la Cuțite a învățat să gătească pe timpul facultății

Contactul real cu bucătăria l-a avut pe timpul facultății, când a fost nevoit să își pregătească masa.

„Am învățat să gătesc în facultate, de foame. Mă duceam în bucătărie și ieșea haos, din cauza oamenilor cărora li se părea ciudat că un om nevăzător gătește”, a mai spus Mălin.

Mălin le-a mărturisit celor trei chefi că totul s-a schimbat începând cu vârsta de 7 ani. Atunci, clujeanul a fost diagnosticat cu distrofie maculară.

„Sunt și terapeut. La bază sunt muzician, dar pentru că oricare are o mamă și un tată… Alegi o facultate și o termini. Am făcut facultatea de asistență socială. Mă ajutau niște colegi să înregistrez”, a mai spus el, arată a1.ro.

Sursă foto: capturi video Antena 1 – Chefi la Cuțite