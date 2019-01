I-a murit soția, iar acum își crește singur băiețelul de câteva luni. Povestea emoționantă a lui Gabriel Dilă

I-a murit soția, iar acum își crește singur băiețelul de câteva luni. Povestea de viață a lui Gabriel Dilă a impresionat o țară întreagă.

În urmă cu un an, Gabriel și Ionela au aflat că vor deveni părinți pentru prima oară. La început, sarcina Ionelei a evoluat bine, însă au apărut complicaţii şi femeia a fost dusă la spital. Medicii au operat-o de urgență, iar în 17 septembrie 2018 a venit pe lume, cu două luni mai devreme, micuțul Darius Gabriel.

La scurt timp după ce l-a adus pe lume pe Darius, Ionela s-a stins din viață. Medicii aflaseră atunci că ea era infestată cu virusul HIV.

”A ţinut ascunsă boala, nu ştiam că are SIDA. Am fost la analize şi eu, şi băiatul şi noi nu suntem bolnavi. Am rămas doar eu cu el, singuri. Nu ştiu încotro s-o apuc. Stau toată ziua cu el, din când în când mă mai ajută mama să pot să mă duc să muncesc prin sat”, povesteşte Gabriel Dilă, tatăl micuţului.

Gabriel primește ajutoare de la oameni cu suflet mare

Gabriel Dilă nu și-a abandonat copilul și încearcă din răsputeri să se descurce singur. Mama lui este foarte bătrână pentru a-l putea ajuta, iar foștii socri nu vor să audă nici de el și nici de nepoțelul lor. Înciuda situației grele, Gabriel mai primește ajutoare de la oameni cu suflet mare. Însă problema majoră este lipsa lemnelor.

”Am primit ajutoare de la mai multă lume de la Craiova. Ne-au adus mâncare, lapte praf pentru copil, haine şi multe alte lucruri. Nu am bani să cumpăr lemne şi am cerut ajutor pe la lume prin sat. Sper să ne ajute cineva pentru că deja am fost internaţi în spital, la Infecţioase, că bebele a răcit. Am făcut tratamentul şi am venit acasă, unde e frig. Îl îmbrac gros şi îl încălzesc la mine în braţe”, a mai spus Gabriel Dilă.

Cine doreşte să fie alături de Darius şi Gabriel Dilă o poate face donând bani pentru lemne în contul RO 04BTRLRONCRT0468638401, deschis la Banca Transilvania pe numele Dilă Gabriel.

Pentru cei care și-au exprimat dorința de a ajuta această familie, numărul de telefon al tatălui este 0737 632 990.