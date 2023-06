„I-au dat în cap lui Rareș Prisăcariu”, copilul minune de la Românii au Talent. Declarații cutremurătoare făcute de Florin Zamfirescu – VIDEO EXCLUSIV

Florin Zamfirescu i-a luat apărarea lui Rareș Prisăcariu, după ce copilul a câștigat Românii au Talent, sezonul 13, și a fost criticat de foarte mulți oameni. Copilul-minune, în vârstă de 7 ani, a împărțit publicul după prestația lui din finala emisiunii de la PRO TV. După avalanșa de revoltă la adresa lui Rareș, marele actor s-a arătat indignat de atitudinea multor români la adresa băiatului.

Rareș Prisăcariu a fost desemnat marele câștigător al emisiunii Românii au Talent, sezonul 13. Copilul, în vârstă de 7 ani, i-a impresionat pe mulți români, după ce a reținut, apoi a recitat texte literare în fața publicului. Oamenii l-au votat, iar băiatul a plecat acasă cu titlul și cu 120.000 de euro. Totuși, mulți români i-au criticat prestația din finala show-ului de la PRO TV, spunând că textul ales, cel mai probabil de părinții lui, a fost unul cu iz politic. Gurile rele au afirmat că Rareș ar fi un „copil abuzat” și că nu este normal ca un băiat de 7 ani să recite asemenea texte.

Florin Zamfirescu sare în apărarea lui Rareș Prisăcariu

Florin Zamfirescu ne-a acordat un interviu de excepție, în care și-a dat cu părerea despre nedreptatea de care a avut parte Rareș Prisăcariu, câștigătorul sezonului 13, Românii au Talent. Marele actor susține că la fel s-a întâmplat și-n cazul Nadiei Comăneci, dar și-n cazul lui. El a avut numai cuvinte de laudă la adresa băiatului și a ținut să-i critice pe românii, care au pornit un scandal pe internet, după ce Rareș a ieșit învingător.

„El a învățat niște texte, sigur că le-a învățat, că nu putea să le născocească. Nici n-am urmărit în totalitate, dar mi s-a rupt sufletul când am văzut că a luat premiul, m-am bucurat pentru el. Eu am trecut prin asta. (…) când l-am văzut pe copilul ăsta, eu m-am revăzut. Dar ce traume credeți că are copilul ăsta? Cu bucuria lui și capacitatea lui de memorie, a învățat niște texte pe care le-a și susținut. Nu le-a scris, dar le-a spus. Oamenii au fost impresionați de memoria lui, de sufletul pe care-l scoate la iveală. Și s-au găsit niște netrebnici, neputincioși…dacă copilul ăsta, s-ar fi făcut reclamă că este alt gen, ar fi fost lăudat?

Nu ne e rușine? Avem și noi câteva vârfuri, avem și noi câțiva tineri, care iată nu sunt lăsați să se ridice. Ni se dă în cap…și-a distrus copilăria. Păi așa vorbești și de Nadia Comăneci? Că i s-a distrus copilăria și a fost pusă la bârnă? Sunt copii minune, normal că te sacrifici. Dar ce, Mozart a avut copilărie?”, a dezvăluit Florin Zamfirescu, pentru CANCAN.RO.