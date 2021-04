Ia viața de la zero la 57 de ani! Carmen Rădulescu s-a despărțit de iubit și a dat la Teatru

Carmen Rădulescu este pregătită să-și schimbe viața total. Artista de muzică ușoara a mărturisit că s-a despărțit de iubitul ei și a dat la Facultatea de Teatru.

„Când eram elevă în clasa a 9-a, luasem Steaua fără nume, eram la Şcoala Populară de Artă la Iaşi şi făceam naveta. Când eram în clasa a 10-a s-a înfiinţat un teatru de amatori. Chiar am primit un rol, două atunci.

Am zis că mă fac actriţă, dar drumul meu s-a dus spre muzică. Am rămas cu acest vis neîmplinit. Şi acum am simţit că a venit momentul, pentru că pe pandemia asta nebună am zis: Eu ce fac? Unde mă duc, cât stau aşa? Hai să fac ceva.

Am învăţat monologuri, poezii, pentru examen. Anul trecut am dat la Universitatea Ovidiu din Constanţa şi am luat a cincea pe listă. Am trecut deja de primul semestru”, a povestit Carmen Rădulescu la Pro TV.

Cântăreața a fost câțiva ani alături de omul de care a decis să se separe.

„Nu mai mergea. A fost pandemie, am stat acasă şi am început să ne împiedicăm unul de celălalt”, a mai spus Carmen.

