Ianis Hagi, dorit de o echipă de tradiție din Spania. Aventura sa la Rangers se apropie de final

Ianis Hagi (24 de ani) a revenit după accidentarea care l-a ținut departe de gazon timp de peste un an, însă pare să nu fi revenit la forma care l-a consacrat. În acest sezon, internaționalul român a jucat foarte puțin la Rangers, astfel că plecarea sa de la echipa scoțiană pare tot mai plauzibilă. În acest context, Ianis are parte de vești excelente. Echipa Espanyol Barcelona este interesată de serviciile sale, iar o mutare la clubul catalan i-ar putea relansa cariera.

Ianis Hagi a suferit o accidentare gravă în urmă cu mai bine de un an, astfel că a fost nevoit să stea pe bară în toată această perioadă. Revenit pe teren în acest sezon, românul nu pare să fie în forma care l-a consacrat. În plus, el a fost folosit foarte puțin de antrenorul Michael Beale. În ultimul meci din campionatul scoțian, în care Rangers a pierdut cu 0-1 în fața celor de la Kilmarnock, Ianis nu a jucat deloc.

Ianis Hagi este dorit în Spania. Un club de tradiție este interesat de serviciile sale

În ciuda faptului că pare să fi căzut în dizgrație la Rangers, Ianis Hagi nu duce lipsă de oferte. Potrivit xcatalunya.cat, formația Espanyol Barcelona este interesată de serviciile internaționalului român. Clubul catalan a retrogradat la finalul sezonului trecut în liga a doua din Spania dar are ambiții mari și vrea să revină imediat în La Liga.

Totuși, transferul lui Ianis Hagi la formația catalană se poate realiza cu o singură condiție. Mai exact, dacă Espanyol îl va ceda pe Nico Melamed (22 ani) la Sevilla, atunci va face o ofertă concretă pentru internaționalul român. Șansele ca Melamed să ajungă la echipa andaluză sunt foarte mari, negocierile dintre cele două cluburi fiind avansate.

„Ianis Hagi are un potențial uriaș ca mijlocaș ofensiv. A avut prestații bune și are calitatea de care Espanyol are nevoie. Totuși, mutarea nu poate fi făcută până când nu este ceva concret”, au anunțat cei de la xcatalunya.cat.

Cota de piață a lui Ianis Hagi este de 4 milioane de euro, conform Transfermarkt.

Presa din Scoția îl critică pe antrenorul lui Rangers

După înfrângerea suferită de Rangers în fața lui Kilmarnock, scor 0-1, jurnaliștii scoțieni l-au luat în vizor pe antrenorul Michael Beale. Aceștia susțin că tehnicianul a greșit ținându-l pe Ianis Hagi pe banca de rezerve pe tot parcursul partidei.

„Încă nu îmi vine să cred că la 0-1, disperați să marcăm un gol, cu Hagi, Cifuetenes, Matondo și Roofe pe bancă, cel introdus pe teren este Ryan Jack”, au notat cei de la The Rangers Journal.

