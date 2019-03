Ianis, modest după ce a învins de unul singur FCSB: „Locul 3 e obiectivul nostru. Să nu ne luăm avânt după un singur meci!”

Cu un assist la golul lui Calcan și un gol din penalty, Ianis Hagi a fost decisiv în meciul pe care Viitorul l-a câștigat pe „Național Arena” cu FCSB, scor 2-1.

Liderul trupei lui Gică Hagi a spus că victoria nu reprezintă o surpriză și susține că toată săptămâna în vestiarul Viitorul s-a vorbit doar de victorie, lucru care le-a dat in moral de fier jucătorilor.

„Vorbeam înainte că nu am câştigat până acum pe Arena Naţională. Steaua are echipă bună, dar suntem fericiţi că am câştigat. Sunt fericit pentru evoluţia mea, dar cred că mai mult contează victoria. Am făcut o partidă bună din punct de vedere colectiv. Am recuperat multe mingi în jumătatea lor şi ne-am creat ocazii. Locul 3 e obiectivul nostru, să nu ne luăm avânt după un singur meci. Vine partida cu CFR, campioana României. O luăm treptat, nu ne gândim la titlu”, a declarat Ianis Hagi.

După prima etapă a play-off-ului, CFR e pe primul loc, cu 30 de puncte. Universitatea Craiova a depășit-o pe FCSB și e pe locul doi, cu 26 de puncte. Echipa lui Mihai Teja încheie podiumul cu 25 de puncte în timp ce Viitorul a urcat pe poziția a patra, cu 22 de puncte. Pentru trupa lui Hagi urmează un meci la Ovidiu cu CFR Cluj în timp ce FCSB va juca în deplasare cu Astra Giurgiu.

Rezultatele primei etape play-off

CFR Cluj – Sepsi Sf. Gheorghe 3-1

Universitatea Craiova – Astra Giurgiu 1-0

FCSB – FC Viitorul 1-2

Clasament play-off:

1 CFR Cluj-30 puncte

2 Universitatea Craiova- 26 puncte

3 FCSB- 25 puncte

4 FC Viitorul- 22 puncte

5 Astra Giurgiu- 21 puncte

6 Sepsi OSK Sf. Gheorghe- 18 puncte