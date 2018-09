Iată numărul ireal de magie care a câștigat America’s Got Talent! VIDEO SENZAȚIONAL

Shin Lim, magicianul de 26 de ani, este cel care a câștigat marele premiu America’s Got Talent! Iar numărului de magie a fost ireal și a șocat pe toată lumea.

Shin Lim este câștigătorul marelui premiu America’s Got Talent însă magicianului nu îi vine să creadă nici acum că acest vis i s-a îndeplinit. Tânărul de 26 de ani a câștigat nici mai mult nici mai puțin de… 1 milion de dolari cu un număr de magie care pare ireal!

”Pentru mine, totul a fost ca un vis. Atunci când Tyra a spus numele meu, am fost în stare de șoc. Nu puteam să aud nimic, a fost memorabil. Cu siguranță îmi voi aminti de acel moment pentru tot restul vieții mele.”, a spus Shin Lim pentru revista People.

Shin Lim a fost nevoit să renunțe la pian

Shin Lim visa să devină un pianist celebru. Însă la vârsta de 20 de ani, el a primit un diagnostic crunt din partea medicilor și a fost nevoit să renunțe la pian.

”Cred că cea mai bună lecție din toată povestea mea este faptul că întotdeauna există o altă cale. Chiar dacă o ușă se închide, o alta se va deschide pentru că mereu este o ieșire, o cale. Am crezut că toată cariera mea se va sfârși atunci când am renunțat la pian pentru că asta e tot ce știam să fac. De la 9 ani exersam câte 3 ore pe zi la pian. Părinții mei, prietenii mei, profesorii mei… toți credeau că voi deveni un pianist celebru și asta credeam și eu. Timp de un an am fost la pământ.”, a mai spus Shin Lim.

Pentru a-și ocupa timpul a început să facă magie, ca un fel de hobby. În scurt timp însă și-a dat seama că asta este cea mai mare pasiune a sa. Iar filmele care l-au inspirat să facă magie sunt ”Birdman”, ”Inception” și ”Transformers”. Apoi fratele său i-a arătat un video pe youtube cu un număr de magie cu cărți. De atunci a început să exerseze chiar și opt ore pe zi pentru a se perfecționa și a face numere de magie memorabile.