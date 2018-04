Acum câteva zile, sfidând bunul simț comun și răbdarea poporenilor din snobul cartier Pipera, Gigi Becali, pe post de cioban, cu o mătură în mână a blocat traficul câteva zeci de minute pe aglomerata șosea Pipera. Cam asta ar fi știrea, scrie Mircea N. Stoian.

”Aflat aseară la un pub din Centrul vechi, la o bere cu o prietenă bună, am surprins întâmplător o discuție pe acest subiect, în care doi corporatiști de vârstă medie, adăstând probabil în cartierul mai sus menționat, îl înjurau ca la ușa cortului pe oierul de conjunctură. Am ciulit urechile și am băgat la cap. Luat la prima mână, subiectul pare o aroganță nesimțită a milionarului, patron al FCSB. O analiză mai atentă făcută în cheie nonverbală întoarce cam cu 180 de grade (alcoolice) situația.

Aroganța cu oile pe șosea nu este, din punct de vedere nonverbal, decât o manifestare a incontestabilei și discreționarei puteri pe care ”Latifundiarul din Pipera„ așa cum este cunoscut în popor, o are în zonă. Încălcarea cu bunăștiință a regulilor sociale și punerea prioritară în pagină a intereselor personale in detrimetul intereselor comunității este o manifestare tăcută a Puterii. Nu bag mâna în focul sacru din sobă că Gigi Becali conștientizează semnele nonverbale ale Puterii, dar de pus în aplicare le pune cu o intuiție care funcționează mai bine decât linia de apărare de la FCSB. O altă manifestare a Puterii prin gestionarea spațiului (”Proxemică” se numește știința care se ocupă cu studiul gestionării spațiului) pentru a genera semnele Puterii e și faptul că și-a făcut pășune pe un teren extrem de scump din Pipera, după care salivează la greu multe societăți imobiliare.

Asumarea și luarea în stăpânire a unui teren cu valoare de piață mare pentru o folosință derizorie este un semn al puterii celui care pune interesele personale uzuale sau conjuncturale mai presus de valoarea intrinsecă a spațiului folosit. Este similar cu aprinsul țigării cu o hârtie de 100 de dolari, cu folosirea avionului particular pentru a bea ceaiul intro cafenea obișnuită din Paris sau a culege afine în Elveția, a mânca icre negre cu degetul din borcanul în care au fost aduse din Deltă și exemplele pot continua pe multe pagini. Voi reveni pe alt subiect cu exemple de bună sau proastă gestionare a Puterii prin proxemică.

Pentru stăpânirea aproape perfectă al limbajului nonverbal în relațiile cu societatea, Gigi Becali primește de la Gică Contra nota 8 și niște pastramă făcută din cel mai voinic protagonist al basmului ”Capra cu trei iezi”. Mult mai bună decât pastrama de oaie.”

Sursa: mirceanstoian.ro