Iftime: „La pauză am pus pariu cu colegii mei că batem cu 2-1!”

Valeriu Iftime, finanțatorul FC Botoșani, a declarat după jocul pe care grupara moldavă l-a câștigat cu 2-1 în Ardeal cu Gaz Metan Mediaș că a fost sigur de cele trei puncte puse în joc.

Iftime susține că nici la 1-0 pentru adversari nu și-a pierdut optimismul și a fost sigur că elevii lui Costel Enache vor reuși să întoarcă scorul.

„Băieții merită felicitați. Acest rezultat nu a fost o întâmplare chiar dacă au avut și ei niște ocazii. Au jucat acasă, este o echipă care vrea play-off. noi am dominat în repriza a doua. Am făcut meci de meci. Bravo lui Costel și bravo echipei. Poate ușor, ușor ne revenim. Dacă îi batem pe cei de la Viitorul, aprindem iar luminița speranței pentru play-off. Nu ăsta ar trebui să fie obiectivul nostru. Obiectivul este să jucăm fotbal, să nu fim fricoși iar în seara asta a fost o echipă formidabilă. Sunt foarte importante aceste puncte. La Mediaș nu câștigă mulți. Noi am dominat Craiova, am avut ocazii mari cu Steaua, am avut ocazii cu CFR Cluj. Avem două meciuri acasă cu Viitorul și CFR Cluj în care sper să obținem puncte. Am speranță. La pauză am pus pariu cu colegii mei că batem cu 2-1. Am avut o încredere nebună în acest meci. Echipele care joacă fotbal, au probleme cu noi”, a declarat Valeriu Iftime.

Finanțatorul moldovenilor a spus că echipa pregătiă de Enache are forța de a scoate cel puțin 4 puncte din duelurile cu Viitorul și CFR Cluj pe care le va susține pe teren propriu.

Cu cele trei puncte de la Mediaș, FC Botoșani a urcat pe locul 8 îîn Liga I cu 15 puncte.