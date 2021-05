Iftime râde de prietenul Gigi după ce CFR a câștigat titul la Botoșani: „Aș fi vrut să beau șampania dumnealui, dar ce pot să fac? Clujul va câștiga 30 de ani titlul dacă FCSB face experimente!”

CFR Cluj s-a impus cu 1-0 în Moldova cu FC Botoșani și a câștigat pentru al patrulea sezon consecutiv titlul de campioană în România.

Valeriu Iftime, finanțatorul FC Botoșani, a ținut la finalul meciului să-i transmită un mesaj „prietenului” Gigi Becali, atenționându-l că dacă va mai continua să facă experimente își poate lua gândul de la titlul în următorii 30 de ani.

„Păcat că nu am reușit să facem campionatul mai frumos. Cu un egal sau o victorie a noastră, se juca până în ultima etapă. Au fost mai buni, este o echipă pragmatică. Sunt mai buni decât noi. Speram mult în meciul acesta. Asta e. Îmi pare rău și pentru FCSB. Dacă nu au știu să câștige puncte în timpul campionatului. Eu am spus că CFR câștigă campionatul în urmă cu șase etape. FCSB-ul este un fel de academie, crește jucători dar la campionat e greu să te bați. Dacă vor campionatul, trebuie să aibă o echipă mai bine articulată, cu jucători cu experiență. Eu sunt convins că îi bate CFR la Cluj, așa și în meci amical cum vor juca ei. CFR este o echipă bună, au aceeași echipă de 30 de ani. Clujul va câștiga 30 de ani titlul dacă FCSB face experimente de jucători și Craiova de antrenori. Au investit foarte mulți bani și trebuie felicitați. Aș fi vrut să beau o șampanie cu dumnealui (n.r. Gigi Becali) dar ce pot să fac. Noi am încercat dar Botoșaniul nu poate schimba cursul istoriei. Avem o echipă bună dar nu reușim nici psihologic și nici fotbalistic. Dacă reușeam să scoatem un egal și să ducem lupta la titlu până în ultima etapă, era un plus pe care Botoșaniul îl aduceam în fotbalul românesc. Nu a reușit pentru că nu are această valoare”, a declarat Valeriu Iftime.

FCSB va juca miercuri de la ora 21:30 în runda a 9-a a play-off-ului Ligii 1 cu Universitatea, duelul urmând a avea miză doar pentru olteni care sunt în luptă directă cu Sepsi OSK pentru locul 3. Indiferent de rezultatele care se vor consemna până la finalul sezonului, ordinea primelor două clasate în „top 6” va rămâne CFR Cluj – LOCUL 1, FCSB – LOCUL 2.