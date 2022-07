Iftime surprins de decizia Comisei de Disciplină și Etică: „Mă simt prost, starea asta de om nociv în fotbal mă deranjează enorm!”

Valeriu Iftime, omul numărul 1 din conducerea clubului FC Botoșani, a fost sancționat pe o perioadă de 6 luni și amendat cu 20.000 de lei.

Potrivit OrangeSport, declarațiile care l-au băgat în bucluc pe Iftime sunt cele la adresa „centralului” Horațiu Feșnic din 27 mai 2022, după barajul de Conference League pierdut de FC Botoșani cu CSU Craiova, 0-2.

Iftime a reclamat atunci cartonașul roșu primit de Mihai Roman și a recurs la jigniri.

În ciuda formulării, hotărârea Comisiei de Disciplină și Etică nu-l afectează serios pe Iftime. Decizia presupune că acesta nu va putea reprezenta oficial clubul la acțiunile FRF, LPF și AJF și nu va putea semna documente în numele clubului pe perioada menționată. Într-o intervenție telefonică din această dimineață, Iftime și-a prezentat scuzele pentru jignirile aduse arbitrului de centru și a admis că a greșit la momentul respectiv.

„Sincer, nu știu cât de «liber» sunt acum. Dacă riscăm să vorbim? Sper să nu fie atât de restrictivă chestiunea asta. În orice caz, 6 luni nu mai sunt nici patron, nu am niciun fel de funcție la FC Botoșani. Eu mă simt prost, starea asta de om nociv în fotbal mă deranjează enorm. Numai să spună cineva că sunt un om rău, nociv, indiferent de domeniu, și mă simt prost. Vreau să fiu un om bun, milostiv, credincios, să nu am niciun fel de dușman. Până la urmă, în fotbal depun energie, muncesc. Îmi pare rău, am spus după meciul cu Craiova lucruri destul de rele. Nu-mi face cinste să jignesc un om, sincer. Îmi pare rău pentru faptul că uneori, purtat de nervozitate și de tensiunea meciului, se întâmplă astfel de lucruri. Mi-am cerut scuze, am cerut să vorbesc cu el să-mi cer scuze direct fără a primi ceva, doar pentru a fi liniștit. Mai greșim atunci când ne ia valul. Nu sunt un om periculos, violent, ba din contră, cred că sunt împăciuitor. Când ți se spune că ești periculos, sigur că te doare. Mai mult nu pot spune”, a reacționat Iftime la Pro Arena.