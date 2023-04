Ileana Sterp a dezvăluit, din greșeală, sexul bebelușului! Sora lui Culiță Sterp mai are doar câteva zile până când o să devină mamă pentru a doua oară  

Ileana Sterp se află pe ultima sută de metri cu sarcină. Sora lui Culiță Sterp mai are doar câteva zile până când o să își strângă bebelușul în brațe și este în culmea fericirii. Urmăritorii acesteia din mediul online sunt foarte curioși dacă tânăra o să devină mama de fetiță sau băiețel, însă Ileana Sterp a ales să nu dezvăluie acest lucru până acum. Chiar dacă a vrut să țină totul secret, sora lui Culiță Sterp s-a dat de gol.

Nu mai este mult până când Ileana Sterp va aduce pe lume al doilea copil. În doar câteva zile, mai exact pe data de 21 aprilie, sarcina o să ajungă la termen. Viitoare mămică este cât se poate de încântată și așteaptă nerăbdătoare momentul cel mare. Până acum, Ileana Sterp a împărtășit cu internauții multe detalii legate de sarcină, însă un sigur aspect a ținut ascuns: sexul bebelușului.

Însă, deși își dorea ca lumea să nu afle momentan dacă o să fie mamă de băiețel sau fetiță, Ileana Sterp s-a dat de gol fără să vrea. Aceasta le-a povestit urmăritorilor săi cum a petrecut Sărbătorile Pascale și le-a mărturisit că are emoții în ceea ce privește nașterea, întrebându-se dacă o să nască la termen. În discursul său, Ileana Sterp s-a referit la bebelușul ce o să vină pe lume la sexul feminin, iar internauții au tras imediat concluziile.

„Bună prieteni, Hristos a înviat! Ce faceți voi? Sper că ați avut niște zile faine și odihnitoare, așa cum le-am avut și noi. Eu ultima dată când am fost la mama, cred că acum 2 săptămâni, i-am spus: Mama, nu cred că o să mai vin pe la tine, că na, avem 100 de kilometri distanță între locuințele noastre și am zis nu mă mai duc 100 de kilometri dus, 100 întors, că nu știu când nasc.

Mi-am dat seama că la mine nu există sărbătoare să nu am dorința aia mare de a merge la mama și bineînțeles că am mers și am petrecut 2 zile și am zis eh, dacă voi naște, sunt spitale peste tot, nu-i nimic.(…) Mai sunt câteva zile, sunt un pic emoționată și mă gândesc dacă o voi naște… dacă voi naște și acum la termen, la fel cum am născut-o și pe Carla, chestia asta îmi creează așa curiozitate(…) Am impresia că voi depăși termenul, termenul e în 21”, a spus Ileana Sterp.

(CITEȘTE ȘI: ILEANA STERP, CU OCHII ÎN LACRIMI ÎN MEDIUL ONLINE! SORA LUI CULIȚĂ STERP ȘI-A ÎNGRIJORAT FANII: „SIMT CĂ NU MAI POT”)

„Este fetiță”

Urmăritorii Ilenei Sterp au fost agili și au observat imediat gafa pe care sora lui Culiță a făcut-o și s-au grăbit să tragă concluziile. Faptul că Ileana Sterp s-a referit la bebeluș la sexul feminin i-a făcut pe toți să creadă că aceasta o să devină, din nou, mama de fetiță.

„Deci este fetițăăăă! Hristos a înviat și naștere ușoară!”; „Te-ai dat de gol… tot fetiță e!”; „Nu pot să cred, te-ai dat de gol. O să ai două fetițe superbe”; „Vai încă o fetiță în familie. Să fie într-un ceas bun”; „Oppss…am aflat, acum știm siguri că o să fie fetiță”, au fost câteva dintre comentariile internauților.

După ce a observat ce a făcut Ileana Sterp nu a vrut să alimenteze și mai mult presupozițiile așa că le-a răspuns urmăritorilor săi evaziv, evitând să dezvăluie și mai multe.

„Gata, s-au tras concluziile”, a spus Ileana Sterp.

Rămâne de văzut dacă internauții au într-adevăr dreptate și Ileana Sterp o să fie, din nou, mămică de fetiță sau nu.

(VEZI ȘI: ILEANA STERP, PROBLEME CU CEA DE-A DOUA SARCINĂ! CU CE SE CONFRUNTĂ SORA LUI CULIȚĂ STERP: „AU DEVENIT INSUPORTABILE”)