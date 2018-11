Ilie Năstase: “Halep nu mai are nevoie de antrenor. Poate sta și fratele ei acolo, și mama, nicio problemă!”

Fostul mare jucător de tenis Ilie Năstase, în vârstă de 72 de ani, a reacționat după ce Simona Halep şi Darren Cahill au anunţat întreruperea colaborării, precizând că liderul mondial nu mai are nevoie de antrenor ca să fie competitivă.

„Mi se pare că e normală. Au mai fost situaţii d-astea. Se întâmplă, ea nu mai are nevoie de antrenor. Poate să stea şi fratele ei acolo, şi mama, şi tata, nicio problemă. Nu înţeleg, ce atâta… E prima oară când se întâmplă aşa ceva? Nu ştiu, mi se pare normal, că e ca un cuplu, nu? Poate să fie oricine, e uşor să fii antrenor la Halep, e numărul 1 mondial„, a declarat Ilie Năstase, pentru ProSport.

Jucătoarea de tenis din România Simona Halep, locul 1 WTA, i-a mulţumit lui Darren Cahill pentru colaborarea de patru ani, mesajul venind după ce antrenorul a anunţat că renunţă la pregătirea ei din motive personale.

„Îţi mulţumesc atât de mult Darren Cahill pentru munca asiduă şi susținerea incredibilă pe care mi-ai acordat-o în ultimii patru ani. Am fost norocoasă să te am alături de mine. Ce parcurs am avut! Îţi urez ţie şi familiei toate cele bune şi sunt sigură că ne vom vedea curând”, a scris Simona Halep, pe Facebook.

Simona Halep şi Darren Cahill nu vor mai colabora începând cu 2019. Australianul a invocat motive familiale, care au dus, în cele din urmă, la încetarea parteneriatului care i-a adus româncei un titlu de Grand Slam, la Roland Garros. Românca a traversat cea mai bună perioadă a carierei sale alături de antrenorul australian, care a condus-o spre culmile gloriei în tenisul mondial feminin. Totuşi, drumurile celor doi se despart, antrenorul invocând motive familiale: „Aş vrea să anunţ că eu şi Simona nu vom mai continua împreună în 2019 din motive ce ţin de familia mea”, a anunţat Cahill.