Ilie Năstase tună și fulgeră: „Gata, nu mai am nicio treabă cu ea”

De curând, Ilie Năstase a împlinit vârsta de 78 de ani. Fostul tenismen și-a serbat ziua așa cum se cuvine, iar alături de acesta a stat toată familia. Însă, de la petrecere au lipsit copiii pe care fostul sportiv îi are din mariajul cu Alexandra King, Charlotte şi Nicholas. Ei bine, acest eveniment a reîncins spiritele între Ilie Năstase și fiica sa adoptivă, iar în urma celor întâmplate fostul tenismen a luat o decizie radicală.

Scandalul dintre Ilie Năstase și fiica sa Charlotte a început în anul 2022, atunci când tânăra și-a deschis un cont pe OnlyFans, o platformă cu conținut exclusiv pentru adulți. Acolo, fata a publicat mai multe fotografii îi ipostaze indecente, fapt ce l-a revoltat pe Ilie Năstase. Recent, cei doi au avut o nouă dispută, așa că fostul tenismen a luat o decizie radicală în ceea ce o privește pe Charlotte.

Așa cum spuneam, recent, Ilie Năstase a împlinit vârsta de 78 de ani și a sărbătorit momentul alături de întreaga familie. De la petrecere au lipsit doar copiii pe care Ilie îi are din mariajul cu Alexandra King, Charlotte şi Nicholas. Mai mult, fiica adoptivă a tenismenului a declarat că ar fi încercat să își sune tatăl pentru a îl felicita, însă nu a reușit. De asemenea, Charlotte a punctat că motivul pentru care nu a reușit să îl sune este chiar Ioana Năstase, acuzându-o că ar fi blocat-o pe telefon.

În urma acestor declarații făcute de tânără, Ilie Năstase a răbufnit. Fostul sportiv spune că el este cel care a blocat-o și asta pentru că nu își mai dorește să aibă nicio legătură cu ea. Se pare că Nasty este dezamăgit de acțiunile fiice sale și consideră că este momentul să întrerupă orice legătură. Acesta a fost alături de Charlotte multă vreme, a ajutat-o financiar, însă acum nu mai vrea să mai audă de ea.

„Este incredibil ce poate să spună. Păi cum să umble Ioana la mine în telefon? Cum să o blocheze soția mea? Fabulos! Vreau să știe că eu, personal, am blocat-o. Așa că să stea liniștită, să nu mai arunce vina pe ea. Da, în urmă cu trei ani, când a apărut ea cu OnlyFans-ul sau dezbrăcată în poze, atunci am blocat-o. De atunci gata, nu mai am nicio treabă cu ea.

Îi urez multă sănătate, dar o rog să termine cu scandalurile. Cu mine nu mai are ce discuta, e pe drumul ei. Am ajutat-o când a fost cazul, i-am plătit școala, vreo jumătate de milion de euro. Ea e în SUA, eu în România, nu-mi mai pasă. Fiecare are viața lui”, a declarat Ilie Năstase, potrivit spynews.ro.