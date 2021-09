Ilie Poenaru merge la Mediaș și învinge Rapidul pe „Națioal Arena” » „Se pare că impactul veniiri mele a fost bun!”

Șocul dorit de ardeleni prin schimbarea lui Mihai Teja cu Ilie Poenaru a avut efect imediat. Surprinzător, Gaz Metan Mediaș a trecut cu 2-1 de Rapid pe „Național Arena” într-un meci contând pentru runda a 9-a a Ligii 1.

Găzarii au deschis scorul în minutul 7, prin fundaşul brazilian Yuri Matias, care a marcat cu capul din cornerul executat de Ronaldo Deaconu. Rapid nu a acuzat șocul și a reușit să egaleze după numai trei minute prin Alexandru Albu, dintr-o lovitură liberă de la 20 de metri. Gaz Metan a marcat golul victoriei prin Vlad Morar (min. 76), fostul jucător al Rapidului fructificând o pasă a lui Deaconu.

„Se pare că impactul veniiri mele a fost bun. Trebuie felicitați jucătorii, e victoria lor în totalitate, și-au dorit foarte mult.În afară să fac analize cu ei și un antrenament, la care nici nu am fost, să schimb sistemul de joc, nu am participat cu absolut nimic. Le-am spus că trebuie să creadă. Am găsit aici un grup minunat care își dorește foarte mult. Aveau un blocaj mental că au pierdut meciuri așa cum au pierdut și erau temători. Chiar dacă am câștigat, nu am arătat așa cum îmi doresc. Sunt multe probleme de rezolvat. Am vrut să stau în tribună ca să văd de sus exact ce probleme avem. Urmează un meci de cupă și avem niște etape destul de grele în continuare”, a declarat Ilie Poenaru, noul antrenor al formației Gaz Metan Mediaș.

Rapid a ajuns la trei meciuri consecutive fără victorie, un egal şi două eşecuri, fiind pe locul 2 cu 17 puncte. De partea cealaltă Gaz Metan, care venea după cinci înfrângeri consecutive şi un singur punct luat în ultimele şapte partide, a urcat pe locul 14 cu 7 puncte.