Ilinca Vandici a ajuns de urgență la spital. Ce i s-a întâmplat prezentatoarei de la „Bravo, ai stil!”

Ilinca Vandici a ajuns de urgență pe mâinile medicilor, în toiul nopții. Prezentatoarea de la Kanal D a fost pusă pe perfuzii și a primit îngrijirile corespunzătoare. Ea a declarat că se simte bine acum.

Ilinca Vandici și-a speriat urmăritorii de pe Instagram, după ce a postat câteva imagini din spital, arătând că nu se simte deloc bine.

Prezentatoarea a declarat că nu a fost nevoie să rămână peste noapte la spital. Ea a mărturisit că a avut parte de o criză la stomac, pentru care acum face investigații.

”Sunt bine, mulțumesc foarte mult! Am o criză de stomac, încă nu știu de la ce este. Medicii îmi fac investigații. N-am descoperit încă ce este, iar acum sunt acasă”, a declarat Ilinca Vandici în exclusivitate pentru redactia.ro.

VEZI ȘI: Ilinca Vandici a dezvăluit cum a fost înșelată de Ciprian Marica: ”Aflam de infidelitatea lui!”

Știe ce cadou vrea la 35 de ani

Ilinca Vandici va împlini 35 de ani, pe 17 iunie. Prezentatoarea a declarat că nu își dorește o mare petrecere, ci ceva intim alături de familie și cei mai buni prieteni. De asemenea, n ceea ce privește cadoul, Ilinca știe exact ce vrea, în valoare de 100.000 de euro.

”O mașină nouă. Mai mare. Uite crește copilul, când plecăm în vacanțe trebuie să avem un portbagaj mai mare ca să avem loc de bagaje și atunci atunci o mașină mai mare ar fi super potrivită. Eu să am mașina mai mare, cumpărată bineînțeles de Andrei. El știe deja. Lăsând gluma la o parte eu am fost mereu super independentă financiar, sunt o fire super muncitoare, am tot ce am nevoie pentru mine și pentru copilul meu, în urma muncii pe care o depun, însă sunt anumite, hai să le numim aspecte, în care un bărbat trebuie să-și arate masculinitatea. Unul dintre ele fiind acesta. Asta am învățat de-a lungul timpului, că un bărbat trebuie lăsat să facă aceste cadouri soției lui. Așa simte că a pus umărul la treabă și a avut impact asupra fericirii ei. Dacă eu pot să-mi ofer tot ce am nevoie, el nu se mai simte bărbat”, a povestit amuzată Ilinca Vandici pentru EVZ.

CITEȘTE ȘI: Ilinca Vandici, umilită la primul eveniment monden. A fost dată afară „Nu mă cunoșteau”