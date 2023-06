Ilinca Vandici, reacție surprinzătoare în plin proces de divorț: „Te simți pierdut, dezamăgit, confuz”

„Întotdeauna este dificil să iei o astfel de decizie, însă după îndelungată reflecție și cu recunoștință pentru timpul pe care l-am petrecut împreună, am decis de comun acord cu Andrei să ne separăm ca și cuplu. În calitate de părinți devotați, prioritatea noastră rămâne să ne creștem copilul împreună cu dragoste, respect și prietenie.

Zian este binecuvântarea noastră și întotdeauna vom fi alături de el, cu iubire și susținere. Este o perioadă grea în care avem nevoie de liniște, înțelegere și toleranță. Vă mulțumesc pentru că ați fost mere alături de mine în toți acești ani, în toate momentele care au marcat viață mea profesională și personală!”, a scris vedeta pe Instagram, la scurtă vreme după ce a confirmat divorțul.

Ilinca Vandici și Andrei Neacșu s-au căsătorit în 2017, an în care prezentatoarea de la Kanal D l-a născut pe Zian Ioan, singurul ei copil, care are urmează să facă 5 ani în luna iulie a acestui an.

