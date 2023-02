Iluzie optică de Valentine’s Day | Eşti cu adevărat îndrăgostit? Atunci vei descoperi cele 7 inimi ascunse în imagine, în doar 11 secunde

Cu ocazia zilei de Valentine’s Day, vă aducem în atenție o nouă iluzie optică. Această iluzie vă arată dacă sunteți, cu adevărat, îndrăgostiți. Tot ceea ce trebuie să faceți este să descoperiți unde se ascund cele șapte inimi, în imaginea de mai sus. Aveți doar 11 secunde la dispoziție! Răspunsul corect se află mai jos, în articol.

Astăzi, cu ocazia Zilei Îndrăgostiților, vă prezentăm un nou exercițiu prin care să vă testați atenția la detalii. De data aceasta, vă aducem în prim-plan o nouă iluzie optică. Tot ceea ce trebuie să faceți este să descoperiți unde se ascund cele șapte inimioare, în imaginea de mai sus.

Mai înainte de toate, trebuie să știți că o iluzie optică ține de percepția vizuală și, uneori, ar putea fi înșelătoare. Pot induce în eroare. Cercetătorii susțin că există iluzii fiziologice ce apar în mod natural, dar, și iluziile cognitive ce pot fi probate prin trucurile vizuale. În acest fel, se poate afla modul în care funcționează sistemele de percepție umană.

Vezi și ILUZIE OPTICĂ DE WEEKEND | AI DOAR 7 SECUNDE LA DISPOZIŢIE, CA SĂ DESCOPERI CELE TREI CUVINTE ASCUNSE ÎN IMAGINE

Iluzie optică de Valentine’s Day – Unde sunt cele 7 inimi?

Oare sunteți îndrăgostiți, cu adevărat? De data aceasta, tot ceea ce trebuie să faceți este să găsiți inimile care se ascund în imagine, în doar 11 secunde. Testul vizual ar putea să releve dacă aveți sentimente puternice. Priviți, cu atenție, imaginea de mai jos, și descoperiți toate inimioarele!

Citește și ILUZIE OPTICĂ | GĂSEŞTE URSUL PANDA ASCUNS PRINTRE ELEFANŢII DIN IMAGINE. DOAR CEI CU OCHI DE VULTUR REUŞESC ÎN 7 SECUNDE

Unde se ascundeau inimile?

În condițiile în care nu ați reușit să vedeți cele șapte inimi care se află în imaginea de mai sus, atunci noi vă sărim în ajutor. Prima inimă formează un nor, iar cea de-a doua se regăsește între copaci. O altă inimă este ascunsă în iazul din spate, iar a patra inimă se regăsește sub bolta formată de ramurile copacilor (tot un nor, văzut în depărtare). O altă inimă este formată de lebede. Cea de-a șasea inimă este formată de o piatră, iar ultima inimă este, de fapt, un balon care stă pe iarbă.

Iată, mai jos, unde se aflau!

Sursă foto: jagranjosh.com