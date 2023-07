Iluzie optică virală | Ce personalitate se ascunde în această poză?

Miercuri, 5 iulie, Cancan.ro vă propune un nou test vizual prin care să aflați câtă putere de concentrare aveți. De data aceasta, vă prezentăm o iluzie optică virală care ascunde o personalitate. Vă oferim și un indiciu: este o persoană extrem de populară, care a reușit să își strângă o „armată” de simpatizanți și are doi copii. Iluzia optică trebuie privită cu maximă atenție și trebuie să vă folosiți de anumite trucuri vizuale, pentru a descoperi figura care se ascunde în spatele imaginii. De altfel, dacă nu ați reușit din prima să reperați personalitatea, noi vă sărim în ajutor. Detaliile se regăsesc mai jos.

Pentru a desluși o iluzie optică, trebuie să îi fie acordată atenție maximă la forme și culori. Fiecare element poate reprezenta răspunsul pe care îl cauți, într-o imagine. De altfel, iluzia optică are menirea de a provoca inducerea în eroare a privitorului. De aceea, iluziile de acest tip sunt utilizate tocmai pentru a afla modul în care funcționează percepția umană.

Iluzie optică virală: tu ai descoperit ce personalitate se află în imagine?

De data aceasta, iluzia optică virală ascunde chipul unui bărbat foarte cunoscut la nivel mondial. Vă oferim câteva indicii: este o personalitate din Statele Unite ale Americii, este bărbat căsătorit și are doi copii. De altfel, a fost președinte în perioada 2009 – 2017. În condițiile în care nu ați reușit să descoperiți ce personalitate se ascunde în spatele imaginii respective, atunci vă oferim alte referințe.

Personalitatea din iluzia optică are vârsta de 61 de ani și are valori adânc înrădăcinate pe care le expune în mod public ori de câte ori are ocazia. De asemenea, în anul 2009, a fost anunțat drept laureat al Premiului Nobel pentru Pace. La momentul acela, premiul i-a fost acordat „pentru eforturile sale extraordinare în scopul întăririi cooperării între popoare”.

Persoana care se ascunde în imagine este chiar Barack Obama!

