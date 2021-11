Imaginea de zeci de mii de like-uri cu Alexia Eram! Cum a reacționat Andreea Esca când și-a văzut fiica, în sutien, pe internet

Mario Fresh este, cu siguranță, mândru de iubita lui, Alexia Eram. Fiica Andreei Esca s-a fotografiat într-o nouă ipostază sexy, punându-și în valoare corpul bine lucrat. Ce reacție a avut prezentatoarea știrilor de la Pro TV?

Alexia Eram a postat pe rețelele de socializare o imagine sexy, în timp ce își pune în valoare trupul fit. Se cunoaște faptul că fiica Andreei Esca este o impătimită a unui stil de viață sănătos, merge la sală și la diferite tratamente corporale pentru a arăta cum își dorește și pentru a se simți bine în pielea ei.

Cu lenjeria intimă la vedere, cu părul desprins și cu „lumina perfectă”, Alexia Eram s-a fotografiat în oglindă, iar, mai apoi, imaginea a fost încărcată pe rețelele de socializare. Fotografia a acumulat peste 45.000 de aprecieri, dar și comentarii de la urmăritorii săi. Și nici mama ei nu s-a lăsat mai prejos și i-a comentat fiicei sale la postare, reieșind faptul că este foarte mândră de rezultatele Alexiei.

Alexia Eram: ”Am chestia asta de perfecțiune, să fiu țiplă”

În vârstă de 21 de ani, Alexia Eram este o tânără care luptă pentru visurile și dorințele sale. Până la această vârstă, fiica Andreei Esca a reușit chiar să își strângă o comunitate online generoasă, urmăritorii săi susținând-o în proiectele sale. De asemenea, este pasionată și de partea healthy, fapt pentru care se implică în activități ce țin de sport. Dar nu întotdeauna a avut un asemenea trup! Ce spunea fiica Andreei Esca în cadrul podcastului lui Radu Țibulcă despre copilărie? Tânăra a rămas cu un complex de când era mică.

„M-a complexat chestia asta și mai plâng din cauza acestui lucru. Când eram mică niște prietene, care îmi sunt prietene și acum, pentru că atunci când sunt mici, copiii sunt sadici… s-au pus într-un cerc și cântau: «Push, push grăsime! Push, push grăsime! Alexia e grasă». Eu nu eram grasă… eram un copil normal. După aceea am rămas cu complexul acesta că sunt grasă, cu picioarele grase. (…) Am slăbit 10 kilograme anul trecut și mă simțeam foarte bine în corpul meu. După aceea aveam obsesia să nu ajung să am 5 kilograme în plus. Am chestia asta de perfecțiune, să fiu țiplă”, a mărturisit Alexia Eram.

Sursă foto: Instagram Alexia Eram / arhivă Cancan