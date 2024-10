Imagini din vila de 3 milioane de euro a Vlăduței Lupău. Are propriul studio de muzică și o piscină imensă!

Vlăduța Lupău locuiește în Cluj, alături de soțul său, Adi Rus, și de cei doi copii ai lor, Iair și Isaia. Artista și familia ei stau într-o vilă de lux, în care a investit o avere. Mai exact, celebra cântăreață a scos din buzunar aproximativ 3 milioane de euro pentru casa visurilor sale. Într-adevăr, locuința arată superb, având inclusiv un studio de muzică, unde sunt inscripționate inițialele vedetei.

De-a lungul carierei sale, Vlăduța Lupău a reușit să adune o sumă frumușică de bani, fiind una dintre cele mai apreciate artiste de la noi. Astfel, cântăreața și-a dorit să investească într-o vilă de lux, situată în orașul Făget, județul Cluj.

În anul 2022, Vlăduța Lupău și Adi Rus s-au mutat în noua locuință, situată în orașul Făget, județul Cluj. Cei doi au muncit enorm pentru a-și construi casa visurilor, iar acum sunt foarte mândri de ceea ce au reușit.

Vila în care artista locuiește, alături de soțul ei și de cei doi copii, este una de lux, având piscină și o terasă spațioasă. De asemenea, curtea este amenajată frumos, iar în ceea ce privește interiorul, cântăreața a ales decorațiuni moderne și mobilă scumpă realizată pe comandă.

Totodată, Vlăduța Lupău nu a neglijat munca ei. Și-a dorit să aibă un spațiu dedicat muzicii sale, unde să își poată exprima creativitatea. Astfel, în casă, există un studio muzică. Pe unul dintre pereți chiar sunt inscripționate inițialele numelui său.

Vila celebrei cântărețe arată spectaculos, fiecare spațiu fiind amenajat cu eleganță și rafinament. Totuși, Vlăduța Lupău a mărturisit, la un moment dat, că cea mai frumoasă cameră din casă este a fiului ei, Iair.

„Camera copilului e cea mai frumoasă cameră din toată casa! Mi-am dorit să fie cu norișori și ursuleți! Așa am și făcut-o, iar la designul camerei am contribuit eu 100%, chiar dacă în restul casei am avut designer. Aici mi-am pus eu toate ideile și plăcerile. Doarme în cameră cu noi, chiar în pat cu noi de multe ori, pentru că așa ne place! Dar în unele nopți de peste weekend, când eu sunt efectiv epuizată, îl mutăm, ca să pot să mă odihnesc și eu”, spunea Vlăduța Lupău, în urmă cu ceva timp, pe Instagram.