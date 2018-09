Imagini emoționante de la înmormântarea Biancăi Hîncu, fata găsită spânzurată în Huși. Mărturisire cutremurătoare făcută de iubitul adolescentei de 17 ani

A fost zi de doliu în Zgura, satul natal al Biancăi Hîncu, adolescenta de 17 ani care și-a pus capăt zilelor în urmă cu mai multe săptămâni. Copila a fost condusă pe ultimul drum de rude, prieteni colegi și cel care ar fi trebuit să o ducă în fața altarului, Vlad. Aflat lângă sicriul femeii iubite, el a mărturisit că toate răutățile spuse la adresa lui în legătură cu relația pe care o avea cu Bianca Hîncu l-au afectat cumplit. Distrusă de durere este și mama fetei, care a fost la un pas să leșine atunci când cortegiul a pornit spre cimitirul în care aceasta își va dormi somnul de veci.

Imagini emoționante de la înmormântarea Biancăi Hîncu, tânăra găsită spânzurată în Huși

Biancăi Hîncu, fata găsită spânzurată într-un copac de lângă localitatea Stănileşti, a fost îngropată ieri, 13 septembrie. În câteva imagini surprinse înainte ca sicriul în care i-a fost depus trupul, apar coroane care au fost aduse de familie și apropiați, dar și colegi care au brațele pline cu flori. Printre cei care au venit să își ia rămas bun de la ea se numără și profesorii din Huși, dar și tânărul cu care ea avea o relație.

“Am suferit foarte mult, când am văzut cum toată lumea spunea că eu nu o iubeam pe Bianca şi că profitam de ea, căci ştiam că nu este adevărat. Am iubit-o foarte mult. Nu ştiu ce s-a întâmplat în acea zi şi am fost şocat şi eu, când am auzit că s-a spânzurat”, a declarat iubitul Biancăi Hîncu pentru jurnaliștii de la vremeanoua.ro.

Presa locală a mai relatat că în momentul în care cortegiul a plecat spre cimitir, rudele îl căutau cu privirea pe Vlad, pentru că se temeau ca el să nu recurgă la același gest extrem ca Bianca Hîncu. Având în vedere aceste noi informații, dar și declarațiile iubitului tinerei, ipoteza potrivit căreia aceasta ar fi suferit din dragoste nu pare să fie susținută.

“Era o fatã atât de bunã, de cuminte, de sufletistã. Nu s-a omorât ea. Sã caute Politia mai bine, cã noi nu credem ce se spune. Nu era în stare de asa ceva”, a spus unul dintre vecinii Biancăi.

“Azi trebuia sã te vãd în ultima bancã, împreunã cu noi, colegii tãi, dar acum a rãmas doar o pozã cu tine, atunci când zâmbeai”, a fost mesajul dureros, scris de una dintre colegele fetei.